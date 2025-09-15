TV-Experte Hummels: "In der Wortwahl zurückhalten"

Mats Hummels, Weltmeister von 2014, will sich in seiner neuen Rolle als TV-Experte "ein bisschen in der Wortwahl zurückhalten, vor allem bei ehemaligen Mitspielern", sagte der 36-Jährige vor dem Start der neuen Champions-League-Saison.

Ex-Nationalspieler Hummels, der am Ende der vergangenen Saison seine beeindruckende Karriere beendet hatte, wird künftig als Experte bei Prime Video arbeiten. Er werde "natürlich meine Aufgabe erfüllen und kritisch sein, aber schon schauen, dass das alles in einem angemessenen Rahmen ist".

Er kenne "ja die Spielerseite sehr gut und weiß, dass Dinge teilweise einfach groß gemacht werden", so Hummels weiter. Deshalb wolle er "über Fußball reden. Ich möchte, dass es über das Spiel geht, dass es nicht über unwichtige Dinge geht, sondern um das, was auf dem Platz passiert. Und die ganzen Themen außerhalb werden von mir auf jeden Fall nicht so viel Anerkennung finden."