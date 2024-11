Überzogene Kontrollen: UEFA untersucht BVB-Beschwerde

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) untersucht eine Beschwerde von Borussia Dortmund bezüglich überzogener Einlasskontrollen vor dem Champions-League-Spiel bei Dinamo Zagreb. "Die UEFA steht mit den Vereinen in Kontakt", teilte der Kontinentalverband dem SID am Donnerstag mit. Im Interesse der BVB-Fans werde auch die Organisation Football Supporters Europe (FSE) eingeschaltet, um die Erfahrungen aus Kroatien zu schildern.

Der BVB selbst hatte am Mittwochabend in einem Tweet auf Missstände aufmerksam gemacht. Der Verein habe "im Rahmen der Personenkontrollen während der Einlassphase zahlreiche Beschwerden über grenzüberschreitendes Vorgehen des Ordnungsdienstes" erhalten. "Wir verurteilen diese Form der Kontrollen und stehen im Austausch mit der UEFA und Dinamo Zagreb, um die Vorkommnisse zu melden und aufzuarbeiten." Weitere betroffene Fans sollen sich an die Fanbeauftragten wenden.

Mehrere Hundert Meter vor dem Auswärtsblock des Maksimir-Stadions waren Zelte aufgestellt, in denen sich Fans Augenzeugen zufolge teilweise sogar entkleiden mussten. Etwa 2500 Dortmund-Anhänger waren vor Ort, der BVB gewann 3:0.