Aus deutscher Sicht sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt vier Mannschaften noch mit dabei, wenn am Montag, 7. November 2022, in Nyon ab 12:00 Uhr die Achtelfinal-Paarungen ausgelost werden.

Kaum ist die Gruppenphase der aktuellen Saison in der Champions League vorüber, steht auch schon die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen an.

Kommentar: Bayern vs. PSG! Nagelsmann muss liefern

Die Lose sind gezogen. So sehen die Partien im Achtelfinale der Champions League aus:

Frankfurt hat sich gleich nach der ersten Gruppenphasen-Teilnahme auch zum ersten Mal für das Achtelfinale qualifiziert. Auch Club Brügge ist zum ersten Mal in der Runde der letzten 16 mit dabei.

So langsam steigt die Spannung in Nyon. Die deutschen Teams warten auf ihre Gegner. Wer trifft auf wen?

Champions League: Wer trifft auf wen?

16 Mannschaften und Fans warten mit Spannung auf die Auslosung des Achtelfinals der Champions League. Wenn es um 12 Uhr in Nyon losgeht, gibt es einige Duelle, die wahrscheinlicher sind als andere. Laut "Eminga" trifft der FC Bayern München beispielsweise am ehesten auf den FC Liverpool. Grund dafür sind die geltenden Restriktionen bei der Ziehung zum Achtelfinale. Teams, die in der gleichen Gruppe waren sowie der gleichen Nation angehören, können nicht einander zugelost werden.

Borussia Dortmund droht ein Duell mit Champions-League-Sieger Real Madrid oder dem FC Chelsea. Eintracht Frankfurt könnte zudem auf den Sieger der BVB-Gruppe und vermeintlichen Top-Favoriten Manchester City treffen. RB Leipzig geht nach den Duellen in der Gruppenphase zumindest Real Madrid aus dem Weg.

