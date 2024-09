Anzeige Der UEFA Super Cup live in SAT.1 zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo steht vor der Tür. Aber ist das spanische Top-Team nach dem Mbappe-Deal überhaupt noch schlagbar? Von Max Bruns Es wird das erste Pflichtspiel nach der Ära Toni Kroos für Real Madrid sein. Und gleichzeitig ist es auch der Beginn einer neuen Zeitrechnung bei den "Königlichen". Denn beim UEFA Super Cup am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo (ab 20:45 Uhr Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) kommt es wohl auch zum Pflichtspiel-Debüt von Kylian Mbappe bei den Madrilenen. Der Mega-Transfer, der nach monate-, oder wohl eher jahrelangem hin und her in diesem Sommer schlussendlich über die Bühne ging. Der Transfer, auf den sie in Madrid seit Ewigkeiten gewartet haben. Ein Superstar des Kalibers Cristiano Ronaldo, der die spanische Hauptstadt vor nun mittlerweile sechs Jahren verlassen hat. UEFA Super Cup live auf Joyn: Real Madrid vs. Atalanta Bergamo ab 20:45 Uhr im Livestream Nun ist er also da, dieser Mbappe, der es nie geschafft hat, sich seinen großen Traum zu erfüllen. Den Traum vom Gewinn der Champions League mit seinem Klub Paris Saint-Germain. Die Chance hat er nun mit Real - und diese scheint so groß zu sein, wie lange nicht zuvor. Denn manch einer mag sich fragen: Ist dieses Real Madrid mit Kylian Mbappe überhaupt schlagbar?

Mbappe ist kein zweiter Hazard Klar ist: Der 25-jährige Franzose zählt zu den besten Spielern der Welt. In der Champions League weist Mbappe einen Scorer-Punkt (74) mehr auf als er Einsätze (74) hatte. In der französischen Liga sieht es nicht anders aus. Er verließ die Ligue 1 mit 265 Scorer-Punkten in 246 Ligaspielen. Das sind grandiose Zahlen. Und es spricht quasi nichts dafür, dass es sich in Madrid zum Negativen ändern wird. Gut, das dachten wohl viele beim Wechsel von Eden Hazard im Jahr 2019 auch. Der Belgier kam als Nachfolger von Cristiano Ronaldo nach überragenden Jahren beim FC Chelsea zu den Königlichen und avancierte zu einem der größten Flops in der Transfer-Historie. UEFA Super Cup im Livestream: Real Madrid vs. Atalanta Bergamo heute ab 20:45 Uhr auf Joyn sehen Doch bei Hazard scheiterte es in erster Linie an dessen Mentalität und mangelndem Ehrgeiz. Mbappe hat ein anderes Mindset, es ist kein Geheimnis, dass er bei Real die Champions League und den Ballon d'Or gewinnen möchte.

Geht Real ohne Stoß-Stürmer in die Saison? Dafür muss Mbappe jedoch an seine besten Leistungen anknüpfen und nochmals einen drauflegen. Bei der Europameisterschaft enttäuschte der Kapitän der "Les Bleus" über weite Strecken. In Madrid ist er - wie in Paris und bei der Nationalmannschaft - umgeben von Topstars. Allein die Offensive ist ein Schaulaufen der womöglich künftig besten Angreifer der Welt. Einen klassischen Stoß-Stümer haben die "Königlichen" nicht in ihren Reihen. Dafür aber Mbappe - die neue Nummer neun -, Vinicius Junior, Rodrygo, Arda Güler, Brahim Diaz und den jungen Brasilianer Endrick. Das ist eine gewaltige Mischung aus Potenzial und Qualität - (angehende) Weltklasse. Früher hieß das legendäre Offensiv-Trio Gareth Bale, Karim Benzema und Ronaldo "BBC". Es wird wohl nicht lange dauern, bis die Madridistas auch Mbappe, Vini Jr. und Rodrygo neu taufen werden.

Liegt Reals Schwäche auf den defensiven Außen? Schwer zu sagen. Denn eine Abwehr mit einer Zentrale aus Antonio Rüdiger und Eder Militao ist nur schwer als Schwachstelle zu bezeichnen. Allerdings fällt David Alaba nach Kreuzbandriss wohl noch länger aus, als zunächst angenommen und dann wird es in der Innenverteidigung allmählich eng. Auf der rechten Seite besitzt Real in den Routiniers Dani Carvajal und Lucas Vazquez große Erfahrung. Doch gegen den ein oder anderen flinken Außenbahnspieler haben beide Spanier Tempo-Defizite, wenngleich besonders Carvajal seine Weltklasse beim EM-Titel der Spanier einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis stellte. Auf der anderen Seite ist Real in Ferland Mendy und Fran Garcia ordentlich, aber keineswegs Weltklasse besetzt. Klar ist aber auch, dass sich die "Königlichen" auf dem Transfermarkt noch nach weiteren Abwehrspielern umschauen. Mit Routinier Nacho Fernandez verließ die Madrilenen ein Edel-Backup nach knapp 20 Jahren im Klub in Richtung Saudi-Arabien. Zuletzt kursierte der Name Mats Hummels in der spanischen Hauptstadt immer mal wieder. Doch dass der deutsche Routinier tatsächlich zu den Königlichen geht, scheint nahezu ausgeschlossen.

