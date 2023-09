Anzeige

Das erste Champions-League-Spiel der Geschichte Union Berlins endete mit einem bitteren Gegentor in der 94. Minute. Die Köpenicker verteidigten mutig, scheiterten am Ende aber knapp an der Sensation.

Urs Fischer spendete seinen geknickten Helden noch auf dem Rasen Trost, doch der späte K.o. hinterließ Spuren: 90 Minuten lang bot Union Berlin dem großen Favoriten Real Madrid beim letztlich bitteren 0:1 (0:0) die Stirn, kämpfte bei seiner Champions-League-Premiere um jeden Meter - doch dann kam Jude Bellingham und traf ganz spät (90.+4) mitten ins Herz der Köpenicker.

"Wenn es in der 90. Minute im Bernabeu 0:0 steht und du dann so ein Gegentor bekommst - dann ist das ein bisschen traurig", sagte Torhüter Frederik Rönnow, der zahlreiche Glanzparaden zeigte: "Es war eine sehr gute Leistung von uns, wir haben mit Mut und Selbstvertrauen gespielt. Daher ist das bitter, aber wir können auch stolz sein."

Das sahen auch die 4000 mitgereisten Fans so, die ihre Mannschaft nach Schlusspfiff feierten. Als die Unioner nach der kräftezehrenden Leistung in die Kurve gingen, die Hände in die Hüften gestützt, antwortete der rote Block mit lauten "Eisern Union!"-Rufen.

Erst der Ex-Dortmunder Bellingham überwand das Berliner Bollwerk, als er den Ball tief in der Nachspielzeit über die Linie stocherte. Die Unioner Defensive um den Debütanten Leonardo Bonucci ließ vor allem in der ersten Hälfte kaum Chancen zu, zu gefährlichen Abschlüssen kam der Neuling selbst jedoch kaum.

Nächster Gegner der Köpenicker ist am 3. Oktober Sporting Braga. Das erste Duell mit der SSC Neapel steht drei Wochen später an.