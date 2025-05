Für seine überragende Saison in der Premier League wird Mohamed Salah ausgezeichnet. Der Ägypter erhält bereits zum dritten Mal die Trophäe für den Spieler der Saison.

Englischer Fußball-Meister ist er schon, der Titel des Torschützenkönigs ist ihm kaum mehr zu nehmen – nun ist Mohamed Salah auch zum besten Spieler der Saison in der Premier League gewählt worden. Zum insgesamt dritten Mal erhält der Stürmer des FC Liverpool die Auszeichnung, die von der Football Writers' Association (FWA) vergeben wird. Bereits 2018 und 2022 hatte der Ägypter den Preis gewonnen.

"Selten gab es einen populäreren Gewinner als Mo", sagte John Cross, Vorsitzender der FWA, "sein überwältigender Sieg ist nur ein Spiegelbild einer unglaublichen Saison." Von den 918 stimmberechtigten Mitgliedern votierten 90 Prozent für Salah, einen größeren Vorsprung hatte in diesem Jahrhundert kein Sieger gehabt. Salah verwies seinen Teamkollegen Virgil van Dijk sowie Alexander Isak (Newcastle United) auf die Plätze.

Der FC Liverpool hatte in der Debüt-Saison von Teammanager Arne Slot bereits vor zwei Wochen vorzeitig den Gewinn der Meisterschaft klargemacht. In der Torjägerliste führt Salah drei Spieltage vor Saisonende mit 28 Toren, damit hat der 32-Jährige fünf Treffer mehr erzielt als Isak. Nach seiner Vertragsverlängerung im April wird Salah auch in der kommenden Saison für die Reds auf Torejagd gehen.