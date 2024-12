Versprechen beim Essen: Flick macht seinen Nachbarn froh

Hansi Flick kann sich nach diesem Prestigesieg ziemlich gut in seiner Straße sehen lassen. "Ich war am Montagabend noch essen, da saß zufällig auch mein Nachbar", berichtete der Trainer des FC Barcelona nach dem 3:2 (0:0) bei Borussia Dortmund in der Champions League. "Der hat gesagt, er fliegt mit seinen drei Kindern auch rüber. Er hat mir gesagt, wir sollen ein gutes Spiel machen."