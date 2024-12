VfB wieder auf Play-off-Kurs: "Der Abend tut uns sehr gut"

Der erste Heimsieg in der Champions League seit 15 Jahren, erstmals fünf Treffer in einem Europapokalspiel - und die Chance auf den Einzug in die Play-offs gewahrt: Beim VfB Stuttgart herrschte nach dem phasenweise begeisternden 5:1 (1:1) gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern große Erleichterung, aus der Kabine dröhnte laute Musik. "Der Abend tut sehr gut", sagte der starke Angelo Stiller, "wir wussten, dass wir das Spiel gewinnen müssen."

Stiller selbst hatte die Partie geprägt, nicht nur durch seinen wichtigen Ausgleichstreffer (25.) nach dem frühen Rückstand durch Lukasz Lakomy (6.). "Wir machen anfangs zu leichte Fehler, wir müssen versuchen, das zu vermeiden", sagte der "Man of the Match" bei DAZN selbstkritisch, betonte aber auch: "Wenn wir dann einen Lauf haben, sind wir schwer zu halten." Der Sieg brachte den VfB (7 Punkte) bis auf einen Punkt an den 24. Tabellenplatz heran.

Um die Play-offs für den Einzug ins Achtelfinale zu erreichen, fehlt den Schwaben nach eigener Rechnung noch ein weiterer Sieg aus den zwei verbleibenden Spielen. "Wir haben es jetzt noch in der eigenen Hand", sagte Trainer Sebastian Hoeneß zufrieden und mit Blick auf die Spiele bei Slovan Bratislava (21. Januar) und das derzeit punktgleiche Paris Saint-Germain (29. Januar). "Wenn man Champions League spielt, will man natürlich so weit kommen, wie es geht", sagte Nationalspieler Stiller.

Nach Stillers Ausgleich steigerte sich der VfB gegen Bern von Minute zu Minute, spielte phasenweise Powerplay. Enzo Millot (53.) brachte Stuttgart in Führung, Chris Führich (61.) mit einem Traumtor, Josha Vagnoman (66.) und Yannik Keitel (75.) legten nach. Hoeneß war folglich glücklich. "Wir haben einen hohen Sieg erreicht, auch einen absolut verdienten Sieg, wir haben wieder eine gute Moral gezeigt, es ist viel Freude und viel Strahlen in den Augen, das tut uns gut."