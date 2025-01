Vor Leverkusen: Leipzig bangt um Gulacsi

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vor dem wichtigen Heimspiel gegen Bayer Leverkusen um Torwart Peter Gulacsi bangen. Wie Trainer Marco Rose am Mittwoch nach dem 2:1 (1:0)-Sieg in der Champions League gegen Sporting Lissabon mitteilte, sei der Ungar im Training am Dienstag auf die Schulter gefallen. Gulacsi plage eine "gereizte Sehne", so Rose.