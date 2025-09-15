Zetterer fiebert Königsklasse entgegen: "Das Größte"

Torwart Michael Zetterer vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt fiebert seinem ersten Einsatz in der Königsklasse entgegen. "Die Champions League ist auf Vereinsebene das Größte, was man als Spieler erreichen kann", sagte der 30-Jährige vor dem Europacup-Auftakt am Donnerstag gegen Galatasaray Istanbul (21.00 Uhr/DAZN): "Ich freue mich total darauf, dass ich am Donnerstag meine Erfahrungen damit sammeln darf. Das sind besondere Spiele in einer besonderen Atmosphäre."

Zetterer war kurz vor dem Bundesliga-Saisonstart für angeblich fünf Millionen Euro vom Ligarivalen Werder Bremen zu den Hessen gewechselt. Der gebürtige Münchner kam als Ersatz für den zu Paris FC abgewanderten Kevin Trapp. Bei der Eintracht erwartet Zetterer ab sofort ein Zweikampf mit Kaua Santos um die Position als Nummer eins. Der Brasilianer hat seine Kreuzbandverletzung überwunden.

"Die Sachen sind besprochen, aber das bleibt alles intern", antwortete Zetterer auf die Frage, ob ihm die Verantwortlichen bei seiner Verpflichtung die Rolle als Stammtorwart oder Ersatzkeeper in Aussicht gestellt haben: "Mit Kaua läuft es super. Ich habe mich vorher informiert, was er für ein Typ ist. Es ist wichtig für mich, dass es im Torwartteam stimmt, damit alle besser werden können."