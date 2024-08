Copa Libertadores: Nacional-Profi Juan Izquierdo nach Kollaps verstorben

Anzeige

Der uruguayische Fußballprofi Juan Izquierdo ist einige Tage nach seinem Zusammenbruch während eines Spiels der Copa Libertadores verstorben.

Juan Izquierdo ist einige Tage nach seinem auf dem Spielfeld erlittenen Kollaps verstorben. Dies teilte sein Klub Nacional Montevideo via "X" mit.

"Mit tiefster Trauer und Schock in unseren Herzen gibt der Club Nacional den Tod unseres geliebten Spielers Juan Izquierdo bekannt", schrieb Nacional Montevideo zum Tod des 27-Jährigen auf "X", vormals "Twitter".

Der uruguayische Profi-Fußballer brach in der Partie der Copa Libertadores beim FC Sao Paulo in der 84. Minute bewusstlos zusammen.

Anschließend wurde er in das Albert-Einstein-Krankenhaus von Sao Paulo gebracht, wo er seitdem in Behandlung intensivmedizinischer Behandlung war.

In einer Erklärung des Krankenhauses hieß es, dass Izquierdo infolge eines Herz-Kreislauf-Stillstandes in Verbindung mit Herzrhythmusstörungen an Hirntod verstorben war.