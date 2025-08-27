DFB: Leroy Sane kassiert deutliche Ansage von Julian Nagelsmann - "muss mehr auffallen"

Leroy Sane hat auf seine Nicht-Nominierung für die anstehenden Länderspiele des DFB reagiert. Auf der Pressekonferenz fand Julian Nagelsmann deutliche Worte.

Leroy Sane will durch gute Leistungen so schnell wie möglich zurück in die deutsche Nationalmannschaft kommen. "Ich muss jetzt einfach weiter Gas geben, meinen Rhythmus finden und dann startet auch bald die Champions League.

Die Saison ist noch sehr lange", sagte Sané dem "SID" nach seiner Nicht-Berücksichtigung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für den Start in die WM-Qualifikation.

Mit Nagelsmann stehe er "durchgängig im Austausch", betonte der 29-Jährige: "Es ist alles in Ordnung. Er hat mir gesagt, dass ich auf jeden Fall weiterhin Teil der Planungen bin. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis."

Sane war im Sommer vom deutschen Rekordmeister Bayern München zum türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul gewechselt. Auch deshalb fehlt er im DFB-Aufgebot für die Spiele am 4. September in Bratislava gegen die Slowakei und drei Tage später in Köln gegen Nordirland.