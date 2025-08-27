Deutschland startet in die WM-Qualifikation. Im Rahmen der PK wird Julian Nagelsmann seinen Kader für die Spiele gegen die Slowakei und Nordirland bekanntgeben. Hier gibt es alle wichtigen Aussagen im Liveticker. Nach dem verpatzten Final-Four-Turnier in der Nations League wird es für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft wieder ernst. Die WM-Qualifikation beginnt und Deutschland möchte gegen die Slowakei (4. September) und Nordirland (7. September) einen Start nach Maß hinlegen. Sorgen bereiten die Ausfälle von etablierten Nationalspielern wie Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Kai Havertz und Tim Kleindienst. Dafür ist Abwehr-Chef Antonio Rüdiger nach seiner Verletzung wieder fit.

Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei der U21-EM (Platz zwei) scharen einige Youngster mit den Hufen und könnten bei den kommenden Länderspielen ihr Debüt feiern. Zudem gibt es eine Reihe an potenziellen Rückkehren, die auf eine Einladung hoffen.

Alle News zur Nationalmannschaft DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat bereits die ein oder andere Überraschung bei den Nominierungen angekündigt. Im Rahmen der Pressekonferenz wird Julian Nagelsmann das Geheimnis lüften. ran liefert ab 17 Uhr alle wichtigen Aussagen von der DFB-Pressekonferenz an dieser Stelle im Live-Ticker.

+++ Nagelsmann über Antonio Rüdiger +++ "Ich habe viel über Antonio erzählt. Er ist ein Weltklasse-Innenverteidiger, er muss einfach spielen und sich darauf besinnen, was ihn stark macht."

+++ Nagelsmann über Woltemade-Poker +++ "Ich finde es unglücklich von allen Seiten, wenn es so öffentlich ausgetragen wird. Ich habe ihm natürlich auch Dinge mitgegeben, nicht, wohin er wechseln soll, das mache ich nicht. Aber die Spieler müssen spielen. Ich habe so ein paar Wechsel im Sommer als nicht ganz so glücklich angesehen. Weil sie dann von 100 Prozent Spielzeit auf 15 Prozent Spielzeit runterfallen. Das bringt mir als Nationaltrainer nicht viel. Ich habe Nick gesagt, dass er gerne zu Bayern wechseln kann, wenn er das will. Aber er sollte denen auch klarmachen, dass es mit 25 Prozent Spielzeit eng wird mit der WM."

+++ Nagelsmann über verletzten Schlotterbeck +++ "Ich mag das Wort 'gesetzt' nicht so, aber generell ist er von seinem Profil her als Linksfuß, mit guter Schnelligkeit, gutem Spielaufbau und Galligkeit im Zweikampf ein Spieler, den ich gerne als gesetzt sehen würde. Er macht Fortschritte, er wird gut zurückkommen."

+++ Burkardt nicht im Kader: "Eindruck nicht so gut" +++ "Er hat das in Frankfurt okay gemacht in den ersten Wochen, er braucht auch noch ein bisschen Zeit. Er muss große Fußstapfen füllen, die Bedeutung von Hugo Ekitike war enorm. Und sein Eindruck bei uns, das weiß Jonny auch selbst, war bei uns einfach nicht so gut wie im Klub. Deshalb haben wir uns für zwei andere Profile entschieden. Aber die Tür ist mehr als nur einen Spalt offen."

+++ DFB-Tor: Baumann die Nummer 1 +++ "Fußballerisch sind wir mit allen Torhütern zufrieden, deshalb wählen wir sie auch aus, weil sie alle zusätzliche Aufbauspieler sind. Die Nummer eins wird Oliver Baumann sein. Weil er über Jahre ein enorm hohes Niveau spielt und auch bei uns gute Leistungen gebracht hat, gegen Italien hat er uns das Spiel gerettet. Er genießt eine enorme Akzeptanz und ich habe enormes Vertrauen in ihn."

+++ Nagelsmann über Kimmichs Versetzung ins Mittelfeld +++ "Wir werden etwas anpassen und eine andere Struktur haben, defensiv wie offensiv. Als klassischen Rechtsverteidiger sehe ich Josh nach wie vor konkurrenzlos, aber wir interpretieren es jetzt anders."

+++ Nagelsmann lobt Gnabry +++ "Der Transfersommer war ganz gut für Serge. Wir denken, dass er als zentraler Zehner eine gute Rolle spielt. Ich sehe ihn nicht als klassischen Flügelspieler, was er bei Bayern meist spielen musste. Das Spiel gegen Leipzig war extrem beeindruckend, das war eine der besten Leistungen, die ich in den vergangenen fünf, sechs Jahren gesehen habe. Für Serge ist es wichtig, Konstanz zu zeigen. Er hat Power, einen guten Torabschluss, auch eine gewisse Kreativität. Als Zehner hinter Harry Kane, denke ich, bringt er seine Stärken gut ein."

+++ WM-Qualifikation: Nagelsmann erwartet Dominanz +++ "Wir sind Favorit in dieser WM-Quali-Gruppe. Ich und wir haben schon den Anspruch, da mit einer gewissen Dominanz durchzugehen. Das heißt, dass wir keine Zweifel innerhalb des Spiels aufkommen lassen. Das ist uns leider gegen Italien und auch gegen Portugal passiert. Wir wollen einen Rhythmus aufbauen, im neuen Jahr ist nicht mehr viel Zeit dafür. Es geht darum, Dominanz zu zeigen. Das kann auch ein dominantes 1:0 sein. Wir wollen kein Spiel dabei haben, bei dem wir sagen, das haben wir glücklich gewonnen."

+++ Leroy Sane nicht dabei: Das sagt Nagelsmann +++ "Er spielt jetzt in einer Liga, die den Ticker schlechter ist als die Bundesliga und andere europäische Topligen. Er muss dort einfach noch mehr ausfallen. Er hat zuletzt ein Tor gemacht, aber braucht etwas, um reinzukommen. Ich habe da keine Wunderdinge erwartet, aber er muss natürlich eine gewisse Quote bringen. Da ist er gefordert, seinen Beitrag zu leisten. Und dann ist er auch weiterhin ein Kandidat für uns."

+++ Nagelsmann begründet Nominierungen +++ "Die drei haben es verdient. Finn spielt bereits seit Jahren stabil in der Bundesliga und hat einen sehr interessanten Karriereweg, er musste bereits einige Hürden überwinden. Nnamdi hat eine tolle EM gespielt und hat in Frankfurt viele Spielminuten gesammelt. Er hat gute Voraussetzungen und einen guten Körper, hat Außen- und Innenverteidiger gespielt. Und Paul war einer der auffälligsten Spieler bei der U21-EM und auch letzte Saison bei Mainz."

+++ Nagelsmann beruft drei Neulinge +++ Nagelsmann beruft drei Neulinge in den Kader. Torwart Finn Dahmen vom FC Augsburg, Abwehrspieler Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt und Mittelfeldprofi Paul Nebel von Mainz 05 sind erstmals dabei.

+++ Nagelsmann über DFB-Bewerbung für Frauen-EM 2029 +++ "Als Männer-A-Nationalmannschaft durften wir ein herausragendes Turnier erleben, die Stimmung war sehr befruchtend. Es gab sehr spannende Dinge, die man wahrnehmen konnte, das ganze Land stand dahinter. Natürlich wollen wir, dass unsere Frauen das auch erleben."

+++ Update 17:06 Uhr: PK beginnt +++ Mit etwas Verspätung nimmt Julian Nagelsmann Platz, die PK startet.