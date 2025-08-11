Augsburg-Kapitän Gouweleeuw für Pflichtspielauftakt fraglich

Fußball-Bundesligist FC Augsburg zittert um einen Einsatz von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw beim Pflichtspielauftakt in der 1. Runde des DFB-Pokals. Wie die Fuggerstädter am Montag auf X mitteilten, ist der Niederländer nach einem Handbruch im Testspiel am vergangenen Samstag gegen den AFC Sunderland (0:1) zwar "erfolgreich operiert worden", ein Einsatz beim Halleschen FC am kommenden Sonntag (18.00 Uhr/Sky) werde sich aber erst "im Laufe der Woche ergeben".