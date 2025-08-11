Fußball
Augsburg-Kapitän Gouweleeuw für Pflichtspielauftakt fraglich
Fußball-Bundesligist FC Augsburg zittert um einen Einsatz von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw beim Pflichtspielauftakt in der 1. Runde des DFB-Pokals. Wie die Fuggerstädter am Montag auf X mitteilten, ist der Niederländer nach einem Handbruch im Testspiel am vergangenen Samstag gegen den AFC Sunderland (0:1) zwar "erfolgreich operiert worden", ein Einsatz beim Halleschen FC am kommenden Sonntag (18.00 Uhr/Sky) werde sich aber erst "im Laufe der Woche ergeben".
Gouweleeuw hatte Augsburgs letztes Testspiel vor der neuen Saison über die vollen 90 Minuten bestritten, trotzdem verpatzte das Team von Trainer Sandro Wagner die Generalprobe. Bei der 0:1-Niederlage gegen Sunderland um Ex-Leverkusen-Profi Granit Xhaka verschoss sein Team einen Elfmeter.