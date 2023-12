Bayer Leverkusen im Viertelfinale - Florian Wirtz hofft auf Einsatz in Stuttgart

Anzeige

Bayer Leverkusen meistert die Achtelfinal-Hürde Paderborn problemlos. Die Verletzung von Florian Wirtz trübt den Einzug ins Viertelfinale. Der meldete sich nach dem Spiel zu Wort.

Florian Wirtz fehlte, als sich die Überflieger von Bayer Leverkusen nach geleisteter Arbeit vor der Fankurve feiern ließen.

Der Mittelfeldstar hatte noch vor der Halbzeitpause beim 3:1 (2:0) gegen den SC Paderborn einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen, humpelte unter Schmerzen vom Feld.

Und so war der souveräne Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals nicht das einzige Thema an diesem Mittwochabend in Leverkusen, sondern vor allem auch der Zustand des Hoffnungsträgers.

"Gerade gibt es Sorgen. Wir müssen abwarten, wie die Schwellung des Knöchels sich entwickelt", erklärte Bayer-Trainer Xabi Alonso: "Wir hoffen das Beste, damit er Sonntag (im Bundesliga-Spitzenspiel beim VfB Stuttgart; d.Red.) dabei ist. Wir schauen morgen. Aber wir haben keine Gründe negativ zu sein."

Er habe "gar nicht auf ihn geschaut, sondern nur auf den Ball. Ich wollte rankommen", sagte Paderborns Filip Bilbija, der Wirtz unabsichtlich am Fuß getroffen hatte.

Noch in der Nacht meldete sich Wirtz auf Instagram. "Danke für eure Genesungswünsche. Ich hoffe, dass ich am Sonntag dabei sein kann." Eine strukturelle Verletzung ist es für den Nationalspieler also aller Voraussicht nach nicht.