Titelverteidiger Bayer Leverkusen hat durch einen Kraftakt gegen den 1. FC Köln das Halbfinale des DFB-Pokals über die Verlängerung erreicht. ran zeigt die Noten der Bayer-Stars in der Einzelkritik. Von Christoph Gailer Für Bayer Leverkusen geht der Traum von der Titelverteidigung im DFB-Pokal weiter. Im Rheinischen Derby setzte sich die Werkself mit 3:2 in der Verlängerung gegen den 1. FC Köln durch. Einmal mehr zeigte das Team von Coach Xabi Alonso dabei Comeback-Qualitäten, kam nach einem 0:2-Rückstand noch zurück. Patrik Schick wurde dabei schon in der regulären Spielzeit zum Helden durch seinen Doppelpack, der Bayer überhaupt erst in die Verlängerung brachte. Allerdings zeigte zuvor die Abwehr um die schwachen Edmond Tapsoba und Nordi Mukiele einmal mehr Schwächen. ran zeigt die Noten der Leverkusen-Stars in der Einzelkritik.

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zum DFB-Pokal in Kürze Spielplan

Torjäger

Anzeige

Anzeige

Matej Kovar Der Tscheche rückt für Hradecky ins Tor und hat lange gar nichts zu tun. Bei beiden Gegentoren ist er anschließend ohne Chance. Bitter: Das 0:1 war der allererste FC-Schuss auf seinen Kasten. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nordi Mukiele Der Leihspieler von PSG macht keinen guten Eindruck im Viertelfinale gegen den FC. Vor dem 0:1 hat er einen unglücklichen Klärungsversuch per Hacke, vor dem zweiten Gegentor hebt Mukiele an der Mittellinie das Abseits zunächst auf und kommt dann nicht mehr in den Zweikampf gegen den Torschützen Maina. ran-Note: 5

Jonathan Tah Lange hat der Nationalspieler einen recht ruhigen Abend, weil sein Team überlegen agiert. Allerdings sieht er vor dem zwischenzeitlichen 0:2 nicht gut aus. An der Mittellinie geht er nur halbherzig gegen Downs zu Werke. ran-Note: 4

Anzeige

Edmond Tapsoba Der Verteidiger erlebt keinen guten Abend, ist bei jedem der wenigen FC-Angriffe mittendrin. Nach einer Viertelstunde kommt er Maina im Laufduell nicht hinterher, daraus entsteht der erste Kölner Torabschluss. Vor dem 0:1 geht Tapsoba zu zögerlich in den Zweikampf auf seiner Seite. Zur Pause muss er in der Kabine bleiben. ran-Note: 5

Anzeige

Jeremie Frimpong Er startet eher gemächlich in die Partie, wird aber nach gut einer halben Stunde immer stärker. Kurz nach der Pause hat Frimpong eine Topchance, bei der er an Schwäbe scheitert. Seinen großen Auftritt hat der Niederländer in der Nachspielzeit mit der präzisen Flanke zum 2:2-Ausgleich auf Schicks Kopf. ran-Note: 3

Anzeige

Cristiano Ronaldo und Co.: Diese Ü-40-Stars sind immer noch im Profifußball aktiv 1 / 15 © Getty Images/imago Ü40-Stars: Nun ist auch Cristiano Ronaldo neu mit dabei

Weltstar Cristiano Ronaldo feiert am 5. Februar 2025 seinen 40. Geburtstag. Damit gehört der Portugiese nun auch zur prominenten Riege der Ü40-Profis im Weltfußball. ran zeigt eine Auswahl weiterer "Oldies", die immer noch aktiv sind.

(Stand: 5. Februar 2025/Quelle: transfermarkt.de) © 2025 Getty Images Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Alter: 40 Jahre

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: Manchester United, Juventus Turin, Real Madrid, Sporting Lissabon © 2024 Getty Images Thiago Silva (Fluminense)

Alter: 40 Jahre

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: FC Chelsea, Paris St. Germain, AC Mailand © ZUMA Press Wire Santi Cazorla (Real Oviedo)

Alter: 40 Jahre

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Frühere Klubs: Al-Sadd, FC Villarreal, FC Arsenal, FC Malaga, Recreativo Huelva © Vlad Suheschi Cristian Sapunaru (Rapid Bukarest)

Alter: 40 Jahre

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: Kayserispor, Denizlispor, Astra Giurgiu, Pandurii, FC Elche, Real Saragossa, FC Porto, FC National Bukarest © RHR-Foto Michael Langer (FC Schalke 04)

Alter: 40 Jahre

Position: Torhüter

Frühere Klubs: IFK Noorköping, Tampa Bay Rowdies, Valerenga Oslo, SV Sandhausen, FSV Frankfurt, SC Freiburg, VfB Stuttgart © PsnewZ Dante (OGC Nizza)

Alter: 41 Jahre

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: VfL Wolfsburg, FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Standard Lüttich, OSC Lille, Charleroi, Juventude © 2024 Getty Images Paolo Guerrero (Club Alianza Lima)

Alter: 41 Jahre

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: Universidad Cesar Vallejo, LDU Quito, Racing Club, Avai SC, Internacional Porto Alegre, Flamengo Rio de Janeiro, Corinthians Sao Paulo, Hamburger SV, FC Bayern München © 2025 Getty Images Remko Pasveer (Ajax Amsterdam)

Alter: 41 Jahre

Position: Torhüter

Frühere Klubs: Vitesse Arnheim, PSV Eindhoven, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, Twente Enschede © ZUMA Press Wire Jose Fonte (41 Jahre, Casa Pia)

Alter: 41 Jahre

Position: Innenverteidiger

Frühere Klubs: SC Braga, OSC Lille, Dalian Professional, West Ham United, Crystal Palace, FC Southampton, Benfica Lissabon, CF Estrela, Pacos Ferreira, Vitoria Setubal, Felgueiras, Sporting Lissabon © twitter@Libertad_Guma Oscar Cardozo (Club Libertad Asuncion)

Alter: 41 Jahre

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: Olympiakos Piräus, Trabzonspor, Benfica Lissabon, Newell's Old Boys, Club Nacional Asuncion, CA 3 de Febrero © 2024 Getty Images Pepe Reina (Como Calcio)

Alter: 42 Jahre

Position: Torhüter

Frühere Klubs: FC Villarreal, SSC Neapel, Lazio Rom, AC Mailand, Aston Villa, FC Bayern München, FC Liverpool, FC Barcelona, © twitter@Libertad_Guma Roque Santa Cruz (Club Libertad Asuncion)

Alter: 43 Jahre

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: Olimpia Asuncion, Cruz Azul, FC Malaga, Manchester City, Real Betis, Blackburn Rovers, FC Bayern München © IMAGO/Agencia-MexSport Jesus Corona (Club Tijuana)

Alter: 44 Jahre

Position: Torhüter

Frühere Klubs: Cruz Azul, UAG Tecos, Chivas Guadelajara, Atlas Guadalajara © AFLOSPORT Kazuyoshi Miura (Atletico Suzuka Club)

Alter: 57 Jahre

Position: Mittelstürmer

Frühere Klubs: Yokohama FC, Oliveirense, Sydney FC, Vissel Kobe, Kyoto Sanga, Dinamo Zagreb, Verdy Kawasaki, CFC Genua, FC Santos, Coritiba FC, XV Piracicaba, Clube de Regatas Brasil, Masubara-PR, FC Santos, Juventus-SP, Shizugaku HS

Anzeige

Granit Xhaka Der Routinier gibt schon in Minute eins einen Warnschuss ab, der wird geblockt. Danach ist Xhaka zumeist im Spielaufbau gewohnt solide, hat schon zu Beginn der Verlängerung knapp 170 Ballkontakte. In der hitzigen Schlussphase der regulären Spielzeit lässt sich der Schweizer mal wieder in ein Gerangel verwickeln und sieht Gelb. ran-Note: 3

Anzeige

Exequiel Palacios Der Weltmeister rückt statt Garcia in die Startelf von Bayer, kann aber nicht sonderlich viel bewirken. Außer einem geblockten Distanzschuss hat er offensiv keine Aktion. Allerdings hat Palacios am 0:1 seine Aktien, weil er gegen Downs nur halbherzig in den Zweikampf geht und sich der Kölner so durchsetzt. Gut eine Viertstunde vor dem Ende muss der Argentinier vom Feld. ran-Note: 4

Alejandro Grimaldo Der Spanier bestätigt gegen Köln mal wieder, dass er der Mann der ruhenden Bälle ist. Nach einer halben Stunde setzt Grimaldo einen Freistoß an die Latte, hat auch danach immer wieder gute Vorstöße über links. Zudem schiebt er noch im ersten Durchgang einen Ball aus etwa neun Metern knapp rechts am Tor vorbei. In der Verlängerung sorgt Grimaldo mit seiner präzisen Flanke für die optimale Vorlage zum Boniface-Treffer. Direkt danach muss er angeschlagen runter. ran-Note: 2

Anzeige

Anzeige

Emiliano Buendia Der Winter-Neuzugang hat ein insgesamt unauffälliges Startelf-Debüt für Leverkusen. Nach vorne geht bei Mittelfeldspieler nicht viel. Nach gut einer Stunde, direkt nach Bayers Anschlusstor, wird Buendia ausgewechselt. ran-Note: 4

Florian Wirtz Der frühere FC-Spieler braucht gegen seinen Ex-Klub etwas um reinzukommen, aber dann zeigt er mal um mal seine individuelle Klasse. Bei zahlreichen Dribblings lässt er seine Gegenspieler einfach stehen, bereitet so auch den Anschlusstreffer überragend vor. ran-Note: 2

Anzeige

Patrik Schick Der tschechische Nationalspieler rückt für Boniface in die Startelf, nachdem er am Wochenende als Joker gegen Hoffenheim traf. Zunächst fehlt Schick bei zwei Abschlüssen noch die entscheidende Präzision, doch nach einer Stunde sorgt er mit seinem Anschlusstor für Hoffnung aufseiten der Gastgeber. In der Nachspielzeit köpft Schick die Werkself in die Verlängerung. ran-Note: 1

Anzeige

Transferbilanzen: Top-Teams mit größtem Minus in letzten fünf Jahren 1 / 26 © IMAGO/Pond5 Images Transferbilanzen: Top-Teams mit größtem Minus in letzten fünf Jahren

Nach dem Abschluss der Wintertransferperiode haben wir uns die Transferbilanzen ab der Saison 2020/2021 genauer angeguckt. Eine überraschend ausgeglichene Bilanz hat dabei der Champions League Rekordsieger Real Madrid. Welche Top-Teams am meisten Geld ausgegeben haben? (Stand: 4. Februar 2025 / Quelle: transfermarkt.de) © ANP 25. Ajax Amsterdam (Niederlande)

Transferbilanz: +283,56 Millionen Euro @guelbergoes 24. FC Porto (Portugal)

Transferbilanz: +273,36 Millionen Euro © PsnewZ 23. LOSC Lille (Frankreich)

Transferbilanz: +242,65 Millionen Euro © Nicolo Campo 22. Benfica Lissabon (Portugal)

Transferbilanz: +238,69 Millionen Euro © Fotostand 21. RB Salzburg (Österreich)

Transferbilanz: +200,32 Millionen Euro © 2025 Getty Images 20. Eintracht Frankfurt (Deutschland)

Transferbilanz: +138,58 Millionen Euro © IMAGO/Weber/SID/IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER 19. VfB Stuttgart (Deutschland)

Transferbilanz: +71,62 Millionen Euro © Inter Mailand 18. Inter Mailand (Italien)

Transferbilanz: +69,49 Millionen Euro © Eibner 17. Borussia Dortmund (Deutschland)

Transferbilanz: +16,45 Millionen Euro © 2025 Getty Images 16. Real Madrid (Spanien)

Transferbilanz: +1,85 Millionen Euro © Brauer-Fotoagentur 15. Bayer Leverkusen (Deutschland)

Transferbilanz: -7,76 Millionen Euro © SOPA Images 14. FC Barcelona (Spanien)

Transferbilanz: -12,58 Millionen Euro © Laci Perenyi 13. Atletico Madrid (Spanien)

Transferbilanz: -117,40 Millionen Euro © DeFodi Images 12. Bayern München (Deutschland)

Transferbilanz: -200,28 Millionen Euro © 2025 Getty Images 11. Juventus Turin (Italien)

Transferbilanz: -256,49 Millionen Euro © MB Media Solutions 10. Al-Ittihad Club (Saudi-Arabien)

Transferbilanz: -266,63 Millionen Euro © AFP/SID/GLYN KIRK 9. FC Liverpool (England)

Transferbilanz: -300,35 Millionen Euro © no source 8. Al-Nassr FC (Saudi-Arabien)

Transferbilanz: -363,79 Millionen Euro © AFP/SID/PAUL ELLIS 7. Manchester City (England)

Transferbilanz: -387,43 Millionen Euro © Naushad 6. Al-Hilal SFC (Saudi-Arabien)

Transferbilanz: -507,74 Millionen Euro © Paul Marriott 5. FC Arsenal (England)

Transferbilanz: -556,46 Millionen Euro © Colorsport 4. Tottenham Hotspur (England)

Transferbilanz: -571,08 Millionen Euro © ABACAPRESS 3. Paris St. Germain (Frankreich)

Transferbilanz: -583,62 Millionen Euro © News Images 2. Manchester United (England)

Transferbilanz: -681,44 Millionen Euro © IMAGO/Offside Sports Photography 1. Chelsea FC (England)

Transferbilanz: -909,86 Millionen Euro

Piero Hincapie Der Ecuadorianer kommt zur Pause für Tapsoba rein und stabilisiert die Abwehr insgesamt trotz des folgenden zweiten Treffers im Vergleich zu Tapsoba etwas. Aufgrund der immer dominanteren Spielweise taucht Hincapie auch oft in der Offensive auf. ran-Note: 3

Nathan Tella Der Engländer wird nach einer Stunde für Buendia eingewechselt. Bis kurz vor Schluss fällt Tella nicht weiter auf, dann scheitert er mit einem Schuss aus der Drehung an Keeper Schwäbe. ran-Note: 3

Victor Boniface Der Nigerianer kommt in der 76. Minute für Palacios ins Spiel und ist keine 20 Minuten später goldrichtig am Fünfmeterraum, um das 3:2 für Bayer zu erzielen. ran-Note: 2

Aleix Garcia Für den Mittelfeldspieler beginnt der Arbeitstag in der 86. Minute. Aleix Garcia kommt für Mukiele ins Spiel und fügt sich in die zu diesem Zeitpunkt dominante Bayer-Spielweise gut ein. Der Spanier überzeugt vor allem auch durch sein Passsicherheit. ran-Note: 3