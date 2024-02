Anzeige

Im Viertelfinale des DFB-Pokal empfängt Bayer 04 Leverkusen den VfB Stuttgart. So verfolgt ihr heute die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

+++ Update, 06.02., 14:35 Uhr: Bobic legt sich fest: Leverkusen oder Stuttgart wird Pokalsieger +++

"Ich freue mich total darauf, weil es zwei Mannschaften sind, da macht es total Spaß zuzuschauen. Beide offensiv ausgerichtet, spielen guten Fußball, schießen viele Tore. Also es müsste eigentlich ein Fest werden. Ich freue mich auf sehr und natürlich bin ich ein bisschen mehr auf der Seite der Stuttgarter", so Fredi Bobic, von 2010 bis 2014 Sportdirektor beim VfB Stuttgart, gegenüber ran.

Und der ehemalige VfB Profi geht sogar noch einen Schritt weiter: "Heute ist eigentlich Finale. Darauf lege ich mich fest. Die Mannschaft, die heute gewinnt, ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Pokalsieger. Ohne den anderen Halbfinalisten zu nahe zu treten. Auch Gladbach sehe ich nicht als so stark an. Für mich ist es heute ein Finale. Es sind die zwei abschlussstärksten Mannschaften in der Pokalrunde, die gegeneinander spielen.

Seinem Ex-Verein räumt Bobic, der als Funktionär auch schon die Geschicke von Eintracht Frankfurt und Hertha BSC gemanaget hat, durchaus Chancen ein: "Der VfB hat alle Möglichkeiten, weil sie gar keinen Druck haben."