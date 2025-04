Bielefeld-Sportchef Mutzel: "Reiten auf einer Welle"

Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel sieht Arminia Bielefeld nach dem Finaleinzug im DFB-Pokal in einem einzigartigen Flow. "Es war direkt nach dem Spiel unglaublich. Ich habe noch nie so viele erwachsene Menschen weinen sehen", sagte der 45-Jährige im Doppelpass von Sport1. Man habe die Mannschaft aber "schnell einfangen" müssen wegen des Ligaalltags. Dank des 1:0-Erfolgs am Samstag in Aachen samt Eroberung des Aufstiegsrelegationsplatzes habe man eine "perfekte Woche" erlebt.