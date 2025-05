Bielefelds Kniat heiß aufs Pokalfinale: "Wollen da gewinnen"

Trainer Mitch Kniat vom Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld geht mutig in das DFB-Pokalfinale gegen den großen Favoriten VfB Stuttgart. "Wir wollen das nicht genießen, wir wollen da gewinnen. Du spielst kein Finale, um dabei zu sein. Du spielst ein Finale, um es zu gewinnen", sagte Kniat vor dem Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) in Berlin dem kicker.

In die Partie gehe sein Team mit "null Prozent Anspannung", Vorfreude sei schon nach dem Halbfinal-Sieg gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen vorhanden gewesen. "Wir schauen das nicht im Urlaub oder beim Grillen. Nein, wir sind live dabei. Das ist schon krass. Aber auch sehr verdient", sagte der 39-Jährige, dessen Mannschaft neben Leverkusen in den vorigen Runden unter anderem Union Berlin, den SC Freiburg und Werder Bremen ausgeschaltet hatte.

Die Außenseiterrolle nimmt Kniat, der jüngst mit der Arminia als Drittliga-Meister in die 2. Liga aufgestiegen ist, auch vor dem Duell mit Stuttgart im Olympiastadion gerne an. "Wie in allen Spielen davor: Wir haben keine Chance, und die müssen wir nutzen. Wir haben ja nicht nur gewonnen, sondern auch verdient gewonnen. Das macht uns Mut. Wir werden gegen einen Champions-League-Teilnehmer wieder ans absolute Limit gehen müssen, aber dazu sind wir bereit", sagte der Coach.