Bremen: Wöber fällt vorerst aus

Nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal muss Werder Bremen vorerst auf den österreichischen Nationalspieler Maximilian Wöber verzichten. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler erlitt bei der Niederlage beim Zweitligisten Arminia Bielefeld (0:1) am Freitagabend eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel und fällt laut Klubangaben "in den kommenden Wochen" aus.

Der Ex-Gladbacher, den die Bremer im Sommer zur Leihe von Leeds United verpflichtet hatten, war in der Partie in Bielefeld in der 79. Minute verletzt ausgewechselt worden. Wöber wird damit auch den Start der Bundesliga-Saison verpassen, zum Auftakt ist Werder am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt gefordert.