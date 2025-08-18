Brych lost zweite Pokalrunde aus

In der vergangenen Saison noch Schiedsrichter, jetzt Losfee: Felix Brych wird die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal vornehmen. Der 50-Jährige zieht am 31. August (ab 19.00 Uhr) im Rahmen der ARD-Sportschau zusammen mit DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Paarungen. Die Zeremonie findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Brych hatte zuletzt seine Karriere beendet.

Die zweite Pokalrunde mit dann noch 32 Teams wird am 28. und 29. Oktober ausgetragen. Das Finale findet am 23. Mai 2026 in Berlin statt. Die erste Runde wird vom VfB Stuttgart, der am 26. August bei Zweitligist Eintracht Braunschweig spielt, und vom FC Bayern (am 27. August bei Drittligist Wehen Wiesbaden) abgeschlossen. Der Meister und der DFB-Pokalsieger hatten am Samstag um den Franz Beckenbauer-Supercup gespielt, den die Münchner gewannen (2:1).