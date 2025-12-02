- Anzeige -
DFB-Pokal

DFB-Pokal: Achtelfinal-Sieg von Leipzig über Magdeburg von medizinischem Notfall überschattet – Magdeburg-Fan verstirbt

  • Aktualisiert: 03.12.2025
  • 11:11 Uhr
  • SID
© IMAGO/SID/Ayman Alahmed

Das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg wurde von einem tragischen Todesfall eines zuvor reanimierten Magdeburg-Fans begleitet.

Das Achtelfinale des DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg ist von einem tragischen Vorfall überschattet worden.

Wie die Leipziger während des Spiels mitteilten, sei ein Magdeburger Fan, der vor der Partie im Stadionumlauf reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstorben. Der Verein sprach den Angehörigen sein Beileid aus: "Es gibt Momente, in denen der Fußball in den Hintergrund tritt."

Die Leipziger Fans hatten von Beginn an den Support eingestellt. Von Magdeburger Seite erfolgte zunächst kein Statement.

