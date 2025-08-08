Der DFB-Pokal 2025/26 läuft. ran hat alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

64 Teams kämpfen jedes Jahr um den DFB-Pokal.

Das Finale in dieser Saison steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird.

Momentan steigt das Achtelfinale. Borussia Dortmund schied dabei am Dienstag gegen Bayer Leverkusen aus, RB Leipzig setzte sich gegen Magdeburg durch.

Am Mittwoch gibt es eine Besonderheit: Mit VfL Bochum vs. VfB Stuttgart und Union Berlin vs. FC Bayern laufen gleich zwei Partien an einem Tag im Free-TV - und damit auch im Livestream auf Joyn.

Der Grund: Insgesamt sicherten sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Live-Rechte an 15 Pokalspielen in dieser Saison - vier in Runde 1, zwei in Runde 2, jeweils drei im Achtel- und Viertelfinale, die beiden Halbfinals und das Endspiel.

Da gestern nur eine Partie im frei empfangbaren Fernsehen lief, sind es heute eben zwei.