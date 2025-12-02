- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Pokal

Borussia Dortmund: Fans mit riesiger Choreo in Briefform an das Innenministerium

  • Veröffentlicht: 02.12.2025
  • 22:15 Uhr
  • ran.de

Die Fans von Borussia Dortmund haben am Rande des DFB-Pokalspiels am Dienstagabend gegen Bayer Leverkusen mit einer Choreo in Form eines Protestschreibens für Aufsehen gesorgt.

Wenige Tage vor der Innenministerkonferenz protestierten die Fans von Borussia Dortmund während des Spiels im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen gegen verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in den deutschen Fußballstadien.

Dafür präsentierte die Dortmunder Südtribüne ein Banner in Form eines offiziellen Briefs eines Expertenrats für Stadionsicherheit. Dieser Brief trug die Überschrift "IMK 2025 – Die Stadien sind sicher."

"Sehr geehrte Damen und Herren, in der unter dem o.g. Betreff genannten Angelegenheit bitte ich Sie um Beachtung des nachstehenden Sachverhalts: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass populistische Forderungen ohne jedwede Sachgrundlage zu unterlassen sind. Die aus Ihren Häusern angefertigten sprechen eine deutlich andere Sprache", hieß es im Protestbrief in Banner-Form auf der Dortmunder Südtribüne.

- Anzeige -
- Anzeige -
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund© IMAGO/Kirchner-Media
- Anzeige -

"Die Öffentlichkeit verdient eine faktenbasierte und transparente Debatte. Die sofortige Offenlegung der Verhandlungen ist geboten. Abschließend verweise ich Sie auf das konstruktive Lösungskonzept 'Die Stadien sind sicher'", ging es im Banner der Dortmunder weiter.

Dieser Protest soll vor der Innenministerkonferenz eine offene und transparente Diskussion rund um das Thema Stadionsicherheit anregen.

Zuletzt gab es in deutschen Stadien als Reaktion auf mögliche Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen einen Stimmungsboykott. Die Anhänger unterließen in den ersten zwölf Minuten der Partie den Support.

News und Videos zum DFB-Pokal
DORTMUND, GERMANY - DECEMBER 2: referee Tobias Stieler gestures during the DFB Cup round of 16 match between Borussia Dortmund and Bayer 04 Leverkusen at Signal Iduna Park on December 2, 2025 in Do...
News

Kein BVB-Elfer: So erklärt Stieler seine Entscheidung

  • 03.12.2025
  • 00:21 Uhr
Baumgartner
News

DFB-Pokal: Leipzig gewinnt Ostduell - St.-Pauli-Coup in Gladbach

  • 02.12.2025
  • 23:27 Uhr
Ein Fan verstarb rund um die Partie in Leipzig
News

Magdeburg-Fan verstirbt während Pokalspiel in Leipzig

  • 02.12.2025
  • 23:13 Uhr
02.12.2025, Borussia Dortmund vs. Bayern 04 Leverkusen, DFB Pokal, Achtelfinale Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) Wichtiger Hinweis: Gemaess den Vorgaben der DFL Deutsche Fussball Liga bzw. des...
News

BVB-Noten zum Pokalaus: Adeyemi hat die Seuche

  • 02.12.2025
  • 23:09 Uhr
imago images 1069755789
News

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live: DFB-Pokal-Achtelfinale im TV, Joyn-Stream und im Liveticker - Ergebnis 0:1

  • 02.12.2025
  • 22:55 Uhr
Dortmund-Leverkusen
News

Revanche geglückt: Bayer wirft BVB aus dem DFB-Pokal

  • 02.12.2025
  • 22:55 Uhr
RB Leipzig
News

DFB-Pokal: RB Leipzig mit Pflichtsieg gegen Magdeburg

  • 02.12.2025
  • 22:52 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal heute live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Free-TV und im Joyn-Livestream - die Begegnungen im Achtelfinale

  • 02.12.2025
  • 20:31 Uhr
Hertha BSC
News

Pokal-Gala gegen Lautern: Hertha darf weiter träumen

  • 02.12.2025
  • 20:12 Uhr
Oppie
News

DFB-Pokal: St. Pauli gelingt Achtelfinal-Coup in Gladbach

  • 02.12.2025
  • 19:54 Uhr