Die Fans von Borussia Dortmund haben am Rande des DFB-Pokalspiels am Dienstagabend gegen Bayer Leverkusen mit einer Choreo in Form eines Protestschreibens für Aufsehen gesorgt.

Wenige Tage vor der Innenministerkonferenz protestierten die Fans von Borussia Dortmund während des Spiels im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen gegen verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in den deutschen Fußballstadien.

Dafür präsentierte die Dortmunder Südtribüne ein Banner in Form eines offiziellen Briefs eines Expertenrats für Stadionsicherheit. Dieser Brief trug die Überschrift "IMK 2025 – Die Stadien sind sicher."

"Sehr geehrte Damen und Herren, in der unter dem o.g. Betreff genannten Angelegenheit bitte ich Sie um Beachtung des nachstehenden Sachverhalts: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass populistische Forderungen ohne jedwede Sachgrundlage zu unterlassen sind. Die aus Ihren Häusern angefertigten sprechen eine deutlich andere Sprache", hieß es im Protestbrief in Banner-Form auf der Dortmunder Südtribüne.