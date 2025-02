Titelverteidiger Leverkusen sorgte mit den schon bekannten Comeback-Qualitäten nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand doch noch für den Halbfinal-Einzug über die Verlängerung - Joker Victor Boniface erlöste die Werkself in der 98. Minute mit seinem Tor zum letztlichen 3:2-Sieg.

Das Wichtigste zum DFB-Pokal in Kürze

"Das war heute nicht unser bestes Spiel. Wir haben am Ende mehr mit Herz als mit Kopf gewonnen. Der Ausgleich von Patrik Schick war der Schlüssel", analysierte Alonso bei "Sky".

Sicht- und spürbar war die Enttäuschung der Gäste vom anderen Rhein-Ufer, nachdem man zwischenzeitlich mit 2:0 führte und der Ausgleich von Bayers Patrik Schick erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte gefallen war.

Kurze Zeit konnte der FC aber am Mittwochabend sogar noch nach dem 2:3 von Boniface hoffen, nachdem der eingewechselte Neuzugang Imad Rondic in der 111. Minute zum vermeintlichen 3:3-Ausgleich traf - allerdings aus Abseitsposition, der Treffer wurde daher zurückgenommen. Somit blieb das große sportliche Comeback einmal mehr Leverkusen vorbehalten.

"Acht Minuten Nachspielzeit, das ist viel in so einem Spiel, finde ich. Das hat uns die nächste Runde gekostet", sagte Dominique Heintz in der "ARD". Für den FC wäre es die erste Halbfinal-Teilnahme im DFB-Pokal seit der Saison 2001/02 gewesen - damals scheiterte Köln dann ebenfalls an Leverkusen.

Unter anderem wegen einer längeren Behandlungspause gab es allein in der zweiten Halbzeit acht Minuten Nachspielzeit, ganz zum Ärger der unterlegenen Kölner.

Oscar Cardozo (Club Libertad Asuncion) Alter: 41 Jahre Position: Mittelstürmer Frühere Klubs: Olympiakos Piräus, Trabzonspor, Benfica Lissabon, Newell's Old Boys, Club Nacional Asuncion, CA 3 de Febrero

Remko Pasveer (Ajax Amsterdam) Alter: 41 Jahre Position: Torhüter Frühere Klubs: Vitesse Arnheim, PSV Eindhoven, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, Twente Enschede

Ü40-Stars: Nun ist auch Cristiano Ronaldo neu mit dabei Weltstar Cristiano Ronaldo feiert am 5. Februar 2025 seinen 40. Geburtstag. Damit gehört der Portugiese nun auch zur prominenten Riege der Ü40-Profis im Weltfußball. ran zeigt eine Auswahl weiterer "Oldies", die immer noch aktiv sind. (Stand: 5. Februar 2025/Quelle: transfermarkt.de)

Cristiano Ronaldo und Co.: Diese Ü-40-Stars sind immer noch im Profifußball aktiv

"Was da bei Leverkusen teilweise rumläuft, mit welcher Arroganz. Da muss ich mich beherrschen, was ich jetzt zu sagen habe", war Heintz noch nach Schlusspfiff im "ARD"-Interview aufgebracht. Der 31-Jährige war einer jener Spieler, die in die verbalen Auseinandersetzungen nach Spielende direkt involviert waren.

"Das hatte nichts mit Granit Xhaka zu tun, das ist noch einer der Vernünftigen", nahm Heintz aber immerhin Leverkusens Mittelfeldstar in Schutz, den er Minuten zuvor kurioserweise noch wild gestikulierend angebrüllt hatte.

Offenbar aber war der Schweizer nur seinen Mitspielern zu Hilfe geeilt.

Gut gebrüllt hatten die Kölner schließlich auch im sportlich übertragenen Sinne und den amtierenden Doublesieger als klarer Underdog so sehr gefordert, wie in der jüngeren Vergangenheit nur wenige Gäste-Teams in Leverkusen.

Und das nächste Kräftemessen um die Vormachtstellung am Rhein könnte möglicherweise schon bald folgen. Köln ist als Zweitliga-Tabellenführer auf dem besten Wege, den direkten Bundesliga-Aufstieg zu schaffen.