DFB-Pokal: Bayer-Trainer Alonso rotiert wieder

Im DFB-Pokal wirft Trainer Xabi Alonso beim Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen wieder die Rotation an. "Es gibt natürlich einige Wechsel. Wir sind in einer sehr intensiven Phase und brauchen alle Spieler, den ganzen Kader", sagte der Spanier vor dem Zweitrundenduell beim Drittligisten SV Sandhausen am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky).

"Einige brauchen ein paar Tage, sich zu erholen, um dann wieder Vollgas zu geben", erklärte Alonso, ohne allerdings Namen zu nennen. Auch Mittelfeldspieler Granit Xhaka, der bislang noch keine Pause erhielt, könnte "auch mal nicht spielen". Zu seinem Startelfdebüt nach langer Verletzungspause könnte Stürmer Patrik Schick kommen: "Er kann mehr spielen."

Insgesamt habe der Kader "eine gute Balance", betonte der Coach, "wir können zweimal in der Woche spielen und das Niveau hochhalten - auch mit einigen Wechseln. Wir haben gesunde Konkurrenz."

Offen ließ Alonso auch noch, wer zwischen den Pfosten stehen wird. Kapitän Lukas Hradecky spielte bislang in allen Bundesligapartien sowie in der ersten Pokalrunde, sein Ersatz Matej Kovar kam in der Europa League zum Einsatz. "Morgen entscheiden wir, ich weiß es noch nicht", antwortete Alonso auf die Torwartfrage.