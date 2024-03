DFB-Pokal: "Irgendwann nervig": Mal wieder Sorgen um Saarbrückens Rasen

Anzeige

Saarbrücken hat im DFB-Pokal bereits den FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach ausgeschaltet. Nun bereitet der Rasen Sorgen - wieder einmal.

Als am Donnerstagvormittag rund um den Saarbrücker Ludwigspark nach einigen trockenen Tagen zarter Regen einsetzte, wuchsen sogleich die Sorgen um das Halbfinale im DFB-Pokal.

Selbst für die eigenen Spieler ist der Rasen ein Rätsel. "Du weißt gefühlt nie wirklich, was Sache ist", sagte Julian Günther-Schmidt dem "SID": "Kannst du spielen, kannst du nicht spielen. Ist der Platz ein Sumpf oder nicht. Als Mannschaft ist das irgendwann nervig."

Nach zahlreichen Verlegungen in der Liga sowie des Pokalspiels gegen Gladbach sei der zu wenig Wasser aufsaugende Rasen einfach "ein mühseliges Thema".

Dies gelte es vor dem Derby gegen Kaiserslautern am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker bei ran) auszublenden. "Ich kümmere mich um die Sachen, die ich beeinflussen kann. Das Wetter kann ich nicht beeinflussen", sagte Trainer Rüdiger Ziehl: "Es ist so, wie es ist. Der Rasen wird so sein, wie er sein wird."