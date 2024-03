Erik Meijer, der in seiner aktiven Zeit in der Bundesliga selbst für die Leverkusener gespielt hat, äußert sich im ran -Interview zu den Titelchancen der "Werkself" in allen Wettbewerben, den Gründen für den Erfolg sowie der Zukunft von Trainer Xabi Alonso und des Teams über die Spielzeit hinaus.

ran: Bayer Leverkusen eilt derzeit von Erfolg zu Erfolg, spielt eine fabelhafte Saison. Drei Titel sind möglich. Warum ist die Mannschaft dieses Jahr so enorm stark und konstant? Viele Spiele werden ja gerade auch erst spät gedreht oder entschieden.

Erik Meijer: Sie spielen ein System, das sie sich in der Sommervorbereitung enorm gut in den Köpfen eingeprägt haben. Simon Rolfes (Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.) ist es gelungen, neben all den jungen Talente, die sie schon hatten, ein paar sehr erfahrene Spieler dazuzuholen, die ein bisschen den Takt angeben. Dann sind die Erfolge gekommen, was bedeutet, dass du dann auch Selbstvertrauen bekommst und das strahlen sie auch in der 90. Minuten noch aus. Weil sie eben davon überzeugt sind, dass sie trotzdem noch ein Tor oder aus einem Unentschieden noch einen Sieg machen können. Das liegt daran, dass sie an die Philosophie des Trainers glauben.

ran: Das Leverkusener Selbstverständnis kann man ganz gut abgrenzen von den Verfolgern der vergangenen Jahre, was etwa Dortmund und der Konkurrenz gefehlt hat beziehungsweise was eben auch ganz deutlich dieses Jahr in vielen Bereichen auch dem FC Bayern München fehlt, oder?

Meijer:: Ja, das kann man auf alle Fälle.