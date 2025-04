Das DFB-Pokal-Finale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart sorgt für einen gewaltigen Ansturm auf den DFB-Ticketshop – der damit erstmal überlastet ist.

Chaos bei der Vergabe der Tickets für das DFB-Pokal-Finale. Nachdem der VfB Stuttgart die Vergabe seines Ticket-Kontingents bereits Anfang der Woche abschloss, folgte nun der Verkauf der Tickets über die DFB-Homepage.

Und der mündete im Chaos.

Nachdem der Verband zunächst verkündete, Tickets wären nach dem "First Come, First Serve"-Prinzip zu haben, wurde kurzfristig doch noch eine Queue eingerichtet, in der sich Personen vor 10 Uhr einfinden konnten, um dann einen Wartelistenplatz zu erhalten.