DFB-Pokal-Finale: Tickets komplett ausverkauft! Komme ich jetzt noch an Karten für Berlin?

Am 24. Mai wird im Berliner Olympiastadion der DFB-Pokalsieger ermittelt. ran erklärt, wie die Fans an Tickets für da Finale kommen.

DFB-Pokalfinale: Was kosten die Tickets?

DFB-Pokalfinale: Alles ausverkauft! Wie komme ich jetzt noch an Karten?

DFB-Pokalfinale: Wie kommen die Fans an Tickets?

Das Überraschungsteam von Arminia Bielefeld wird im diesjährigen Pokalfinale in Berlin auf den VfB Stuttgart treffen. Für Fans, die dabei sein wollen, hat der DFB die Informationen zum Kartenverkauf veröffentlicht.



Der DFB teilte mit, er habe "auch einen Rekord an Bot-Angriffen" verzeichnet. Über 160 Millionen Bot-Anfragen habe der DFB laut eigener Aussage abgewehrt - so viele wie nie zuvor. 1,66 Millionen Fans versuchten, Karten zu ergattern und hatten dabei wohl mit Problemen zu kämpfen - auch wegen der unechten Anfragen.

"Wir verstehen euren Unmut darüber, dass ihr zweieinhalb Stunden und in vielen Fällen auch länger in unserem Ticketshop gewartet habt - und am Ende leer ausgegangen seid", erklärte der DFB und warnte zudem, nicht auf Zweitmarktplattformen zuzugreifen: "Gegen illegalen Tickethandel geht der DFB juristisch vor."