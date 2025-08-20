Nach Rot in Dresden: Henriksen für ein Pokalspiel gesperrt

Bo Henriksen, Trainer von Fußball-Bundesligist Mainz 05, ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte im Erstrundenspiel des DFB-Pokals bei Dynamo Dresden am Montag wegen "unsportlichen Verhaltens" mit einer Sperre von einem Spiel für den Wettbewerb belegt worden. Konkret bedeutet dies für Henriksen ein Innenraumverbot beim Spiel in der zweiten Pokalrunde, für die sich Mainz dank des 1:0-Siegs in Dresden qualifiziert hatte. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der dänische Trainer hatte bei der Partie gegen den Zweitligisten von Schiedsrichter Florian Badstübner die Rote Karte erhalten, weil er sich in der 87. Minute bei einem Einwurf für den Gegner außerhalb von seiner Coachingzone aufgehalten, den Ball an sich genommen und so die Fortsetzung des Spiels verzögert hatte.

Beim kommenden Pokalauftritt seines Teams beginnt das Innenraumverbot für Henriksen eine halbe Stunde vor dem Spielbeginn, es endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. In dieser Zeit darf sich der 50-Jährige weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Die zweite Runde im DFB-Pokal wird am 28. und 29. Oktober ausgetragen.