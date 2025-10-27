DFB-Pokal heute live: FC Köln vs. FC Bayern im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

Anzeige

Verhindern will das Jonas Urbig. Der Torhüter, der im Januar 2025 vom 1. FC Köln zum FC Bayern wechselte, wird sicher im Tor stehen. Der 22-Jährige ersetzt Manuel Neuer. Der Stammkeeper des FCB sitzt weiter eine Rotsperre aus der letzten Spielzeit ab. Damals wurde der 39-Jährige beim 0:1 im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen mit Rot vom Platz gestellt. So verfolgt Ihr das Spiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

1. FC Köln vs. FC Bayern heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal? Spiel: 1. FC Köln vs. FC Bayern

Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde

Datum: 29. Oktober 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: RheinEnergieStadion (Köln)

2. Runde im DFB-Pokal: Läuft Köln vs. Bayern heute im Free-TV? Ja! Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal heute im Livestream: Köln gegen Bayern kostenlos auf Joyn sehen Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden. Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

1. FC Köln - FC Bayern München heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV? Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

Bayern zu Gast in Köln heute live: Wo gibt's einen Ticker zur 2. Runde im DFB-Pokal? Einen Liveticker zu 1. FC Köln gegen FC Bayern gibt's wie gewohnt auf ran.de.

