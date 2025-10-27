Anzeige
2. Runde im DFB-Pokal im Joyn-Livestream

DFB-Pokal heute live: FC Köln vs. FC Bayern im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 29.10.2025
  • 16:09 Uhr

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft der 1. FC Köln auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Der DFB-Pokal kommt in der 2. Runde mit dem Klassiker zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern um die Ecke.

Der deutsche Rekordmeister geht dabei als klarer Favorit in die Partie, verlor in dieser Spielzeit noch kein Pflichtspiel. Allerdings überzeugten die Münchner in den vergangenen Jahren im Pokal nicht immer. Die Kölner hoffen deshalb sicherlich auf die Überraschung.

Anzeige
Anzeige
FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

1. FC Köln vs. FC Bayern: DFB-Pokal am 29.10. ab 20:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge das Spiel im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

Anzeige

Verhindern will das Jonas Urbig. Der Torhüter, der im Januar 2025 vom 1. FC Köln zum FC Bayern wechselte, wird sicher im Tor stehen. Der 22-Jährige ersetzt Manuel Neuer. Der Stammkeeper des FCB sitzt weiter eine Rotsperre aus der letzten Spielzeit ab. Damals wurde der 39-Jährige beim 0:1 im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen mit Rot vom Platz gestellt.

So verfolgt Ihr das Spiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

Anzeige

1. FC Köln vs. FC Bayern heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

  • Spiel: 1. FC Köln vs. FC Bayern
  • Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde
  • Datum: 29. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: RheinEnergieStadion (Köln)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

2. Runde im DFB-Pokal: Läuft Köln vs. Bayern heute im Free-TV?

Ja! Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal heute im Livestream: Köln gegen Bayern kostenlos auf Joyn sehen

Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Anzeige

1. FC Köln - FC Bayern München heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

Anzeige

Bayern zu Gast in Köln heute live: Wo gibt's einen Ticker zur 2. Runde im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu 1. FC Köln gegen FC Bayern gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

1. FC Köln vs. FC Bayern heute live: Alle Informationen zur Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal

  • Spiel: 1. FC Köln vs. FC Bayern
  • Datum und Uhrzeit: 29. Oktober 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Lukas Kwasniok (1. FC Köln), Vincent Kompany (FC Bayern)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: FC Bayern München: Sportpark Unterhaching als zusätzliches Stadion? Was es kosten und wer dort spielen soll

Mehr News und Videos
Pedri (l.) fällt verletzt aus
News

"Unverzichtbarer" Pedri fehlt Barcelona vorerst

  • 29.10.2025
  • 17:48 Uhr
imago images 1068227727
News

Mini-Dämpfer: Karl bekommt Kompany-Einlauf

  • 29.10.2025
  • 17:16 Uhr
Sandro Wagner
News

Kommentar: Das Experiment Sandro Wagner ist gescheitert

  • 29.10.2025
  • 17:13 Uhr
imago images 1068145271
News

Neues Bayern-Stadion: Die Hintergründe zum Deal

  • 29.10.2025
  • 17:12 Uhr
imago images 1068399998
News

Pro und Contra: Kommt der Fußball noch ohne VAR aus?

  • 29.10.2025
  • 16:58 Uhr
Jochen Drees äußert sich zum VAR im DFB-Pokal
News

VAR im DFB-Pokal: Schiri GmbH offen für früheren Einsatz

  • 29.10.2025
  • 16:55 Uhr
URBIG Jonas Torwart Team FC Bayern Muenchen DFL Bundesliga Saison 2025 - 2026 Spiel Borussia Moenchengladbach - FC Bayern Muenchen 0 : 3 am 25. 10. 2025 in Moenchengladbach DFL REGULATIONS PROHIBIT...
News

Urbigs besondere Rückkehr in den Kölner Hexenkessel

  • 29.10.2025
  • 16:45 Uhr
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 29.10.2025
  • 16:34 Uhr
Beförderung für Katharina Kiel
News

Kiel in Frankfurt zur Direktorin Frauenfußball befördert

  • 29.10.2025
  • 16:12 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragung im TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • 29.10.2025
  • 16:10 Uhr