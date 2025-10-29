Es war der Aufreger des Clasicos: Vinicius Jr. sollte ausgewechselt werden, reagierte mit einem Wutanfall, verweigerte Xabi Alonso den Handschlag und verschwand direkt in die Kabine. Jetzt hat er sich entschuldigt.

Real Madrids Starangreifer Vinicius Junior hat sich für seinen Wutausbruch im Clasico in der La Liga gegen den FC Barcelona (2:1) entschuldigt.

Der Brasilianer nahm in einem Statement in den Sozialen Medien Stellung zu seinem Verhalten am vergangenen Sonntag und gab sich reumütig.

"Heute möchte ich mich bei allen Fans von Real Madrid für meine Verhaltensweise bei meiner Auswechslung entschuldigen", leitete Vinicius sein Statement ein.

Er habe dies während des Trainings bereits persönlich getan, wolle sich auf diesem Wege aber noch einmal auch bei seinen Teamkollegen, dem Verein und dem Präsidenten entschuldigen.