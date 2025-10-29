FC Augsburg: Sandro Wagner als Trainer-Experiment ist gescheitert - ein Kommentar

Mit Sandro Wagner als Trainer hat sich der FC Augsburg ein Experiment erlaubt. Das war allzu verständlich, aber nach den jüngsten blutleeren Auftritten sollte klar sein: Das Experiment ist gescheitert - vorerst. Von Kai Esser Nach seinem Karriereende erfreute sich Sandro Wagner stets großer Beliebtheit. Sei es als TV-Experte oder als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Wagner glänzte mit Fachwissen und Eloquenz, er erarbeitete sich den Ruf als jemand, der auch klar sagt, was er denkt. Kommentar zum VAR: Es geht einfach nicht mehr ohne Das änderte sich nicht als Trainer des FC Augsburg. "Wir sind auf keiner Position schlechter besetzt als der FC Bayern." Gut, wenn er diesen Gedanken hat - nur fällt einem das auf die Füße, wenn die Ergebnisse ausbleiben. So wie jetzt: Von den letzten acht Pflichtspielen verlor der FCA sechs, das Pokalaus gegen den VfL Bochum als blamabler Höhepunkt, nur wenige Tage nach dem nur bedingt weniger blamablen 0:6 gegen RB Leipzig. Der Trainer wirkt ratlos, flüchtet sich in Durchhalteparolen - das Experiment Sandro Wagner ist vorerst gescheitert.

Sandro Wagner als Trainer: FC Augsburg hat gepokert - und verloren Dabei kann man den Verantwortlichen des FCA nicht mal einen Vorwurf machen. Die Augsburger sind seit jeher so ein bisschen die graue Maus der Bundesliga. Sie sind immer da, weigern sich kategorisch abzusteigen, erfinden den Fußball aber auch nicht neu. Das sollte sich mit Wagner ändern. Ein Gesicht in Augsburg, das für einen klaren Plan steht und für dessen Fußball die Westbayern gerne ins Stadion gehen.

Alle News zum DFB-Pokal Aber was ist denn Wagners Fußball? Alleine das ist kaum auszumachen - aktuell ist die Mannschaft so verunsichert, dass sie den Plan, den der 37-Jährige hat, gar nicht umsetzen kann. Womöglich aus Angst vor Fehlern. Es war verständlich vom FCA, Wagners Vorgänger Jess Thorup von seinen Aufgaben zu entbinden, wenn man dafür womöglich das nächste große Trainertalent in Deutschland bekommen kann. Aber die Zahlen zeigen: Die Schwaben haben sich in Sachen Punkte, Tore, Gegentore, erspielte sowie zugelassene Chancen jeweils verschlechtert.

Sandro Wagner: Wie viel Geduld hat der FC Augsburg? Damit ist klar: Das Sandro-Wagner-Experiment in Augsburg ist gescheitert - zumindest vorerst.

