DFB-Pokal heute live: Hertha BSC vs. SC Freiburg nicht im Free-TV, aber im Stream und im Liveticker - Aufstellungen
- Aktualisiert: 10.02.2026
- 20:02 Uhr
- ran.de
Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft Hertha BSC zuhause auf den SC Freiburg. Die Partie lüft nicht im Free TV. So verfolgt ihr das Spiel live im Fernsehen, Livestream und Ticker.
Bundesligist SC Freiburg muss im Viertelfinale des DFB-Pokal auswärts beim ambitionierten Zweitligisten Hertha BSC antreten.
Damit spielen die Breisgauer schon mal im Viertelfinale exakt in jenem Stadion, von dem alle Teilnehmer an diesem Wettbewerb träumen. Immerhin findet im Mai im Olympiastadion in Berlin das Endspiel um den DFB-Pokal statt.
Die Generalprobe für diesen Pokal-Auftritt in Berlin haben die Freiburger zuletzt schon einmal positiv gestalten können. In der Bundesliga gab es einen 1:0-Heimsieg über Werder Bremen.
Doch auch die Berlin holten sich zuletzt in der 2. Bundesliga vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal nochmal Selbstvertrauen durch einen 3:0-Auswärtssieg bei der SV Elversberg.
ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.
Hertha BSC gegen SC Freiburg heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?
- Spiel: Hertha BSC vs. SC Freiburg
- Wettbewerb: DFB-Pokal, Viertelfinale
- Datum: 10. Februar 2026
- Uhrzeit: 20:45 Uhr
- Austragungsort: Olympiastadion (Berlin)
DFB-Pokal, Hertha BSC vs. SC Freiburg: Die Aufstellungen
Aufstellung Hertha: Ernst - Eitschberger, Leistner, Gechter, Karbownik - Dardai, Seguin - Winkler, Cuisance, Reese - Kownacki
Aufstellung Freiburg: F. Müller - Treu, Ginter, Rosenfelder, Makengo - Eggestein, Osterhage - Beste, Suzuki, Scherhant - Matanovic
Viertelfinale im DFB-Pokal: Läuft Hertha BSC vs. Freiburg heute live im Free-TV?
Nein! Das Spiel zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg wird nicht im Free-TV übertragen. Im derzeitigen Rechtepaket darf der Pay-TV-Sender im Viertelfinale ein Spiel exklusiv übertragen - die Free-TV-Partner ARD und ZDF durften sich ihre Spiele aussuchen.
Hertha BSC - SC Freiburg heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?
Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.
Hertha - Freiburg heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Livestream?
Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Viertelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.
Freiburg zu Gast in Berlin heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Viertelfinale im DFB-Pokal?
Einen Liveticker zu Hertha BSC gegen Freiburg gibt's wie gewohnt auf ran.de.
Hertha BSC vs. SC Freiburg heute live: Alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinals im DFB-Pokal
- Spiel: Hertha BSC vs. SC Freiburg
- Datum und Uhrzeit: 10. Februar 2026; 20:45 Uhr
- Trainer: Stefan Leitl (Hertha BSC), Julian Schuster (SC Freiburg)
- Free-TV: nicht
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW TV
- Liveticker: ran.de