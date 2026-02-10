DFB Pokal: Auslosung des Halbfinals im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

Im DFB-Pokal wirft das Halbfinale bereits seine Schatten voraus. Wann findet die Auslosung statt? ran hat die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Mit dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen stehen bereits zwei Halbfinalisten des DFB-Pokals fest.

Die beiden weiteren Teilnehmer werden in den Duellen zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg sowie FC Bayern und RB Leipzig ermittelt.

Nach den letzten Viertelfinal-Spielen wird der Blick dann auch recht schnell in Richtung Halbfinale gehen. Die Runde der letzten Vier wird am 22. Februar ausgelost. Ausgetragen werden die Partien am 21. und 22. April.

ran gibt euch alle Informationen zur Übertragung der Pokal-Auslosung.