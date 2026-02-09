- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Pokal live auf Joyn

DFB-Pokal heute live: Hertha BSC vs. SC Freiburg nicht im Free-TV, aber im Stream und im Liveticker - Stand nach 90 Minuten 0:0

  • Aktualisiert: 10.02.2026
  • 22:40 Uhr
  • ran.de

Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft Hertha BSC zuhause auf den SC Freiburg. Die Partie lüft nicht im Free TV. So verfolgt ihr das Spiel live im Fernsehen, Livestream und Ticker.

Bundesligist SC Freiburg muss im Viertelfinale des DFB-Pokal auswärts beim ambitionierten Zweitligisten Hertha BSC antreten.

Damit spielen die Breisgauer schon mal im Viertelfinale exakt in jenem Stadion, von dem alle Teilnehmer an diesem Wettbewerb träumen. Immerhin findet im Mai im Olympiastadion in Berlin das Endspiel um den DFB-Pokal statt.

Die Generalprobe für diesen Pokal-Auftritt in Berlin haben die Freiburger zuletzt schon einmal positiv gestalten können. In der Bundesliga gab es einen 1:0-Heimsieg über Werder Bremen.

Doch auch die Berlin holten sich zuletzt in der 2. Bundesliga vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal nochmal Selbstvertrauen durch einen 3:0-Auswärtssieg bei der SV Elversberg.

ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.

- Anzeige -
- Anzeige -

Hertha BSC gegen SC Freiburg heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

  • Spiel: Hertha BSC vs. SC Freiburg
  • Wettbewerb: DFB-Pokal, Viertelfinale
  • Datum: 10. Februar 2026
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Olympiastadion (Berlin)
- Anzeige -
- Anzeige -

DFB-Pokal, Hertha BSC vs. SC Freiburg: Die Aufstellungen

Aufstellung Hertha: Ernst - Eitschberger, Leistner, Gechter, Karbownik - Dardai, Seguin - Winkler, Cuisance, Reese - Kownacki

Aufstellung Freiburg: F. Müller - Treu, Ginter, Rosenfelder, Makengo - Eggestein, Osterhage - Beste, Suzuki, Scherhant - Matanovic

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Viertelfinale im DFB-Pokal: Läuft Hertha BSC vs. Freiburg heute live im Free-TV?

Nein! Das Spiel zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg wird nicht im Free-TV übertragen. Im derzeitigen Rechtepaket darf der Pay-TV-Sender im Viertelfinale ein Spiel exklusiv übertragen - die Free-TV-Partner ARD und ZDF durften sich ihre Spiele aussuchen.

Hertha BSC - SC Freiburg heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.

- Anzeige -

Hertha - Freiburg heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Livestream?

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Viertelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

- Anzeige -

Freiburg zu Gast in Berlin heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Viertelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu Hertha BSC gegen Freiburg gibt's wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Hertha BSC vs. SC Freiburg heute live: Alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: Hertha BSC vs. SC Freiburg
  • Datum und Uhrzeit: 10. Februar 2026; 20:45 Uhr
  • Trainer: Stefan Leitl (Hertha BSC), Julian Schuster (SC Freiburg)
  • Free-TV: nicht
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
- Anzeige -
DFB-Pokal
03.02.2026
20:45
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Bayer Leverkusen
3:0
Beendet
FC St. Pauli
St. Pauli
FC St. Pauli
04.02.2026
20:45
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
0:3
Beendet
VfB Stuttgart
Stuttgart
VfB Stuttgart
10.02.2026
20:45
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
1:1
1. Halbzeit Verl.
SC Freiburg
Freiburg
SC Freiburg
i.V.
11.02.2026
20:45
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
-:-
RB Leipzig
RB Leipzig
RB Leipzig
News und Videos zum DFB-Pokal
Menschenmassen auf dem Weg zur U-Bahn am Bahnhof Fröttmaning - München 10.11.2024: Carolina Panthers vs. New York Giants, Allianz Arena, NFL, American Football Herren, USA Munich Game 2024
News

Kommentar zum Pokalspiel in München: Verlegung wäre die bessere Alternative gewesen

  • 10.02.2026
  • 22:56 Uhr
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB Pokal: Auslosung des Halbfinals im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 10.02.2026
  • 16:32 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 10.02.2026
  • 16:09 Uhr
ACHTUNG FOTOMONTAGE: Trainer Vincent KOMPANY (Bayern Muenchen) trifft im Viertelfinale auf Trainer Ole WERNER (Leipzig). Vorschau Fussball DFB Pokal , Viertelfinale FC Bayern Muenchen - RB Leipzig ...
News

DFB-Pokal live: FC Bayern gegen RB Leipzig im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 10.02.2026
  • 16:06 Uhr
Mit der U-Bahn Linie U6 zum Fußball, Allianz Arena in Fröttmaning, MVG plant Sonderbetrieb am Mittwoch, um Fußballfans trotz Warnstreik zum DFB-Pokal-Viertelfinale zu bringen, München, Februar 2026...
News

FC Bayern vs. Leipzig findet trotz ÖPNV-Streiks statt - alle Infos

  • 10.02.2026
  • 14:58 Uhr
Harry Kane im Spiel gegen Saint-Gilloise
News

Bayern: Eberl dementiert Vertragsgespräche mit Kane

  • 10.02.2026
  • 10:50 Uhr
imago images 1071860050
News

Bayern vs. Leipzig: Entscheidung über Absage gefallen

  • 10.02.2026
  • 10:26 Uhr
Werner mag die Außenseiterrolle gegen die Bayern
News

Leipzig gegen Bayern als Underdog: "Keiner rechnet damit"

  • 10.02.2026
  • 10:25 Uhr
Ambitioniert: Bayerns Sportvorstand Max Eberl
News

Bayern wollen nach Berlin: "Es geht ums Ganze"

  • 10.02.2026
  • 05:39 Uhr
NFL kehrt nach München zurück
News

Trotz Streik: Pokalspiel in München findet statt

  • 09.02.2026
  • 17:04 Uhr