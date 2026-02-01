DFB-Pokal live: Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft Bayer Leverkusen zuhause auf den FC St. Pauli. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Ticker.

Im Viertelfinale des DFB-Pokal empfängt Bayer Leverkusen am Dienstagabend in der BayArena den FC St. Pauli.

Die Werkself von Trainer Kasper Hjulmand hat im Achtelfinale auswärts in Dortmund mit 1:0 gewonnen und träumt nun vom nächsten Titel im DFB-Pokal nach 1993 und 2024.

St. Pauli war im DFB-Pokal in der laufenden Saison bereits zwei Mal dazu gezwungen, in die Verlängerung und anschließend ins Elfmeterschießen zu gehen. Gegen Eintracht Norderstedt und die TSG Hoffenheim setzten sich die Hamburger dann im Elfmeterschießen durch.

Im Achtelfinale gewann die Elf von Trainer Alexander Blessin in 90 Minuten mit 2:1 bei Borussia Mönchengladbach.

ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.