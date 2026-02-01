- Anzeige -
DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 02.02.2026
  • 16:01 Uhr
  • ran.de

Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft der VfB Stuttgart auswärts auf Holstein Kiel. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Ticker.

Im Viertelfinale des DFB-Pokal reist der VfB Stuttgart zu Holstein Kiel. Der Titelverteidiger musste im Wettbewerb bislang bereits dreimal auswärts antreten, gewann mit 12:11 nach Elfmeterschießen bei Eintracht Braunschweig, mit 2:0 beim 1. FSV Mainz 05 und mit 2:0 beim VfL Bochum.

Die Gastgeber überraschten schon zweimal. Nach dem 2:0 bei Regionalligist FC 08 Homburg gewannen sie mit 1:0 beim VfL Wolfsburg und mit 5:3 nach Elfmeterschießen beim Hamburger SV. Im Pokal gab es das Duell zweimal: 1970 siegten die Kieler mit 2:1, 2015 behielten die Stuttgarter im hohen Norden mit 2:1 die Oberhand.

ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.

FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal am 04.02 ab 20:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge das Viertelfinale im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

  • Spiel: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart
  • Wettbewerb: DFB-Pokal, Viertelfinale
  • Datum: 04. Februar 2026
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Holstein-Stadion (Kiel)

Viertelfinale im DFB-Pokal: Läuft Kiel vs. Stuttgart im Free-TV?

Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal im Livestream: Kiel gegen Stuttgart kostenlos auf Joyn sehen

Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Achtelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Holstein Kiel - VfB Stuttgart live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.

Stuttgart zu Gast in Kiel live: Wo gibt's einen Ticker zum Viertelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu Kiel gegen Stuttgart gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart live: Alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart
  • Datum und Uhrzeit: 04. Februar 2026; 20:45 Uhr
  • Trainer: Marcel Rapp (Holstein Kiel), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
DFB-Pokal
03.02.2026
20:45
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Bayer Leverkusen
-:-
FC St. Pauli
St. Pauli
FC St. Pauli
04.02.2026
20:45
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
-:-
VfB Stuttgart
Stuttgart
VfB Stuttgart
10.02.2026
20:45
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
-:-
SC Freiburg
Freiburg
SC Freiburg
11.02.2026
20:45
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
-:-
RB Leipzig
RB Leipzig
RB Leipzig
