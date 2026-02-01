- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Pokal live auf Joyn

DFB-Pokal live: Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli im Free-TV, Joyn-Stream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 01.02.2026
  • 17:12 Uhr
  • ran.de

Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft Bayer Leverkusen zuhause auf den FC St. Pauli. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Ticker.

Im Viertelfinale des DFB-Pokal empfängt Bayer Leverkusen am Dienstagabend in der BayArena den FC St. Pauli.

Die Werkself von Trainer Kasper Hjulmand hat im Achtelfinale auswärts in Dortmund mit 1:0 gewonnen und träumt nun vom nächsten Titel im DFB-Pokal nach 1993 und 2024.

St. Pauli war im DFB-Pokal in der laufenden Saison bereits zwei Mal dazu gezwungen, in die Verlängerung und anschließend ins Elfmeterschießen zu gehen. Gegen Eintracht Norderstedt und die TSG Hoffenheim setzten sich die Hamburger dann im Elfmeterschießen durch.

Im Achtelfinale gewann die Elf von Trainer Alexander Blessin in 90 Minuten mit 2:1 bei Borussia Mönchengladbach.

ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.

- Anzeige -
- Anzeige -
Leverkusen St. Pauli

Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli: DFB-Pokal am 03.02. ab 20:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge das Viertelfinale im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bayer Leverkusen gegen den FC St. Pauli live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

  • Spiel: Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli
  • Wettbewerb: DFB-Pokal, Viertelfinale
  • Datum: 03. Februar 2026
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: BayArena (Leverkusen)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Viertelfinale im DFB-Pokal: Läuft Leverkusen vs. St. Pauli im Free-TV?

Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal im Livestream: Bayer gegen St. Pauli kostenlos auf Joyn sehen

Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Viertelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

- Anzeige -

Bayer Leverkusen - FC St. Pauli live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.

- Anzeige -

St. Pauli zu Gast in Leverkusen live: Wo gibt's einen Ticker zum Viertelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu Leverkusen gegen St. Pauli gibt's wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli live: Alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli
  • Datum und Uhrzeit: 03. Februar 2026; 20:45 Uhr
  • Trainer: Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen), Alexander Blessin (FC St. Pauli)
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
- Anzeige -
DFB-Pokal
03.02.2026
20:45
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Bayer Leverkusen
-:-
FC St. Pauli
St. Pauli
FC St. Pauli
04.02.2026
20:45
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
-:-
VfB Stuttgart
Stuttgart
VfB Stuttgart
10.02.2026
20:45
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
-:-
SC Freiburg
Freiburg
SC Freiburg
11.02.2026
20:45
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
-:-
RB Leipzig
RB Leipzig
RB Leipzig
News und Videos zum DFB-Pokal
Deniz Undav zählt nach
News

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Stream und im Liveticker

  • 01.02.2026
  • 17:12 Uhr
St. Paulis Trainer Alexander Blessin
News

Blessin hofft auf Pokal: "Willkommene Ablenkung"

  • 01.02.2026
  • 06:37 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

Darum laufen heute zwei Pokalspiele im Free-TV

  • 01.01.2026
  • 17:58 Uhr
imago images 1070169678
News

Rechte verletzt? Pokal sorgt wohl für Zoff zwischen DFB und FC Bayern

  • 30.12.2025
  • 12:47 Uhr
Antwi-Adjei
News

Rassismus-Eklat gegen Schalkes Antwi-Adjei: Einspruch von Lok Leipzig hat Erfolg

  • 16.12.2025
  • 18:32 Uhr
DFB-Pokal
News

DFB-Pokal-Auslosung: Bayern hat Knaller-Heimspiel

  • 11.12.2025
  • 15:39 Uhr
Im Februar geht der DFB-Pokal weiter
News

DFB-Pokal: Drei Viertelfinalpartien im Free-TV

  • 11.12.2025
  • 10:50 Uhr
Goretzka_fc_bayern
News

FC Bayern vs. Union: Ein Star ist erneut Teil des Problems

  • 09.12.2025
  • 10:03 Uhr
Sah Rot: Lorenz Assignon (li.)
News

Kurioses Handspiel: Ein Spiel Sperre für Stuttgarts Assignon

  • 08.12.2025
  • 17:02 Uhr
Bayern-Leipzig
News

Kracher im DFB-Pokal-Viertelfinale: FC Bayern trifft auf Leipzig

  • 07.12.2025
  • 19:51 Uhr