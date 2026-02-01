- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Pokal live auf Joyn

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Stream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 01.02.2026
  • 17:12 Uhr
  • ran.de

Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft der VfB Stuttgart auswärts auf Holstein Kiel. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Ticker.

Im Viertelfinale des DFB-Pokal reist der VfB Stuttgart zu Holstein Kiel. Der Titelverteidiger musste im Wettbewerb bislang bereits dreimal auswärts antreten, gewann mit 12:11 nach Elfmeterschießen bei Eintracht Braunschweig, mit 2:0 beim 1. FSV Mainz 05 und mit 2:0 beim VfL Bochum.

Die Gastgeber überraschten schon zweimal. Nach dem 2:0 bei Regionalligist FC 08 Homburg gewannen sie mit 1:0 beim VfL Wolfsburg und mit 5:3 nach Elfmeterschießen beim Hamburger SV. Im Pokal gab es das Duell zweimal: 1970 siegten die Kieler mit 2:1, 2015 behielten die Stuttgarter im hohen Norden mit 2:1 die Oberhand.

ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.

- Anzeige -
- Anzeige -
FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal am 04.02 ab 20:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge das Viertelfinale im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

  • Spiel: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart
  • Wettbewerb: DFB-Pokal, Viertelfinale
  • Datum: 04. Februar 2026
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Holstein-Stadion (Kiel)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Viertelfinale im DFB-Pokal: Läuft Kiel vs. Stuttgart im Free-TV?

Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal im Livestream: Kiel gegen Stuttgart kostenlos auf Joyn sehen

Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Achtelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

- Anzeige -

Holstein Kiel - VfB Stuttgart live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.

- Anzeige -

Stuttgart zu Gast in Kiel live: Wo gibt's einen Ticker zum Viertelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu Kiel gegen Stuttgart gibt's wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart live: Alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart
  • Datum und Uhrzeit: 04. Februar 2026; 20:45 Uhr
  • Trainer: Marcel Rapp (Holstein Kiel), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
- Anzeige -
DFB-Pokal
03.02.2026
20:45
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Bayer Leverkusen
-:-
FC St. Pauli
St. Pauli
FC St. Pauli
04.02.2026
20:45
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
-:-
VfB Stuttgart
Stuttgart
VfB Stuttgart
10.02.2026
20:45
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
-:-
SC Freiburg
Freiburg
SC Freiburg
11.02.2026
20:45
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
-:-
RB Leipzig
RB Leipzig
RB Leipzig
Mehr News und Videos
Herrmann kam nur zweimal für die Profis zum Einsatz
News

Gladbach gibt Talent Herrmann nach Belgien ab

  • 01.02.2026
  • 18:09 Uhr
Selina Cerci traf auf ihr Ex-Klub
News

Zähes Verfolgerduell: Remis zwischen Hoffenheim und Bremen

  • 01.02.2026
  • 18:00 Uhr
Joshua Kimmich
News

WM 2026: DFB-Aufwärmshirt geleakt? "Meine Augen bluten"

  • 01.02.2026
  • 17:59 Uhr
Demirovic
News

Joker Demirovic sticht: VfB Stuttgart schlägt Freiburg spät

  • 01.02.2026
  • 17:24 Uhr
Leverkusen St. Pauli
News

DFB-Pokal live: Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli im Free-TV, Joyn-Stream und im Liveticker

  • 01.02.2026
  • 17:12 Uhr
In einem Kalender wurde am Kalenderblatt 2. Februar, der Schließung des zweiten Transferfensters in 2026, der Eintrag Deadline Day eingetragen. Symbolbild Symbolfoto Deadline Day. Schnelsen Hamburg...
News

Deadline Day im Winter 2026: Wann schließen die Transferfenster in den wichtigsten Ligen?

  • 01.02.2026
  • 17:11 Uhr
Vinicius Júnior bei seinem Führungstreffer für Real
News

Später Elfmeter: Real rettet Sieg gegen Rayo

  • 01.02.2026
  • 16:24 Uhr
Paul Seguin (Hertha BSC, 30), rote Karte, Dawid Kownacki (Hertha BSC, 09), Rangelei, GER, Hertha BSC vs. ,SV Darmstadt 98, 2. Bundesliga, Saison 2025 2026, 20. Spieltag, 01.02.2026 (DFL REGULATIONS...
News

2. Liga: Hertha verspielt Führung - Fortuna mit Befreiungsschlag

  • 01.02.2026
  • 15:39 Uhr
Die Herthaner gingen früh in Führung
News

Trotz Aufholjagd: Darmstadt verpasst Tabellenführung

  • 01.02.2026
  • 15:29 Uhr
Großer Kampf in Ulm
News

3. Liga: Duisburg verliert Tabellenführung

  • 01.02.2026
  • 15:28 Uhr