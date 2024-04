Als großer Favorit geht natürlich die "Werkself" in das Spiel, während die "Roten Teufel", derzeit auf einem Abstiegsplatz in Liga zwei, der klare Underdog sind.

Das Finale des DFB-Pokal ist offiziell. Am 25. Mai werden Bayer 04 Leverkusen und der 1. FC Kaiserslautern in Berlin aufeinandertreffen.

Das Finale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern wird am 25. Mai live in der ARD übertragen.

Alle DFB-Pokalspiele überträgt Sky live im Pay-TV. Im Livestream seht ihr die Spiele bei Sky Go oder bei WOW TV. Allerdings sind alle diese Optionen kostenpflichtig. Kostenfrei sind einzig die Livestreams zu den Free-TV-Spielen, die ihr auf den Internetseiten der öffentlich-rechtlichen TV-Sender oder in den jeweiligen Apps finden könnt.

DFB-Pokal live: Welches Team hat im Finale "Heimrecht"?

Der 1. FC Kaiserslautern. Das ergab eine Auslosung am 8. April. Allerdings wird die Heimkabine von Bayer Leverkusen belegt, die auch in ihren schwarz-roten Heimtrikots auflaufen werden. Die Pfälzer treten in einem Sondertrikot an.

Zudem wurde ausgelost, wo die Fans sitzen werden. Die Anhängerschaft der "Werkself" wird rund um das Marathontor platziert, die Lauterer hingegen in der Ostkurve. Das Fanfest von B04 steigt am Hammarskjöldplatz, das von Kaiserslautern am Breitscheidplatz.