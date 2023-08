Anzeige

In der 2. Runde des DFB-Pokal treffen RB Leipzig und der Hamburger SV aufeinander. So seht ihr das Pokalspiel am Dienstag live im TV, Livestream und Liveticker.Für die Statistik-Fans unter euch, die wichtigsten Statistiken und Fakten (Laufleistungen, Passgeber, Torschüsse u.v.m. im direkten Teamvergleich) beiden Mannschaften aus dem ran Datencenter.Wir zeigen Euch, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Live-Stream verfolgen könnt.

Update vom 11. August 2023: DFB-Pokal 2023/24: Termine der 1. Runde - Übertragung im Free-TV, Spielplan und Spielbeginn. Und: So seht Ihr Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig heute live im TV und im Livestream.

RB Leipzig hat seine knifflige Zweitrunden-Aufgabe im DFB-Pokal insgesamt souverän gelöst. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte sich am Dienstag gegen den Zweitliga-Dritten Hamburger SV nach Anlaufschwierigkeiten deutlich mit 4:0 (2:0) durch. Nach dem fünften Achtelfinaleinzug in Serie dürfen die Sachsen weiter von der erfolgreichen Titelverteidigung träumen. ZUM SPIELBERICHT!

So könnt ihr das Spiel live heute mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

RB Leipzig gegen Hamburger SV: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV findet am Dienstag, dem 18. Oktober, statt. Anpfiff in Leipzig ist um 18 Uhr.

RB vs. HSV: Wird das Spiel heute im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV wird nicht im Free-TV gezeigt.

RB Leipzig vs. Hamburger SV: Ist das Spiel heute im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem SkyGo-Abo kann man das Spiel live im Stream verfolgen. Auch mit SkyTicket bzw. WOW kann man sich das Spiel anschauen - beides ist allerdings kostenpflichtig.

Kann ich das Spiel von RB Leipzig gegen Hamburg heute im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Leipzig der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Kann ich im Radio oder Audiostream das Match von RB Leipzig und Hamburg heute live miterleben?

Ja. Der MDR bietet einen Audiostream an. Zudem kann das Match sowohl im "Bullenfunk" und im "HSVnetradio" verfolgt werden.

RB Leipzig vs. Hamburger SV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum - Kampl, Schlager, Szoboszlai, Forsberg - Poulsen, Silva

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, David, Muheim - Meffert, Reis, Kittel, Jatta - Königsdörffer, Dompe

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.