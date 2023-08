Anzeige Das Finale im DFB-Pokal steht an, am Samstag stehen sich RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion gegenüber. So seid ihr live in TV, Livestream und Liveticker dabei.Welcher Spieler erzielte in der laufenden Pokalsaison die meisten Treffer? Die Antwort findet ihr in unserem Datencenter. Update vom 11. August 2023: DFB-Pokal 2023/24: Termine der 1. Runde - Übertragung im Free-TV, Spielplan und Spielbeginn. Und: So seht Ihr Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig heute live im TV und im Livestream.

UPDATE, 3. Juni, 22:05 Uhr: RB Leipzig gewinnt DFP-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt RB Leipzig besiegt Eintracht Frankfurt mit 2:0 und verteidigt damit den Titel im DFB-Pokal. Nach chancenarmer erster Hälfte kamen dabei zunächst die Hessen besser aus der Kabine, taten sich aber genau wie die Roten Bullen sehr schwer damit, zwingende Chancen zu kreieren. In einer sehr festgefahrenen Partie, in der beide Defensivreihen lange glänzen konnten, war es dann ein absolutes Billiard-Tor, das für die Vorentscheidung sorgte. Ein zweifach abgefälschter Nkunku-Schuss zappelte im Netz der Eintracht, was den Adlern in aller Form den Stecker zog. Es spielte fortan nur noch der Titelverteidiger, der geduldig das Spiel kontrollierte und den ersten Matchball dann eiskalt zum zweiten Tor nutzte. Der alte und neue DFB-Pokalsieger heißt damit RB Leipzig, wodurch Leverkusen in die Europa League einzieht. Frankfurt bleibt immerhin noch die Conference League als Trostpflaster.

UPDATE, 3. Juni, 20:50 Uhr: Pokalfinale zwischen Leipzig und Frankfurt zur Halbzeit torlos Im DFB-Pokalfinale steht es zwischen Leipzig und Frankfurt zur Pause noch 0:0, obwohl die Partie ohne Abtastphase sehr lebhaft startete. Gleich zu Beginn kam es auf beiden Seiten zu guten Chancen. Bei den Sachsen schloss Werner jedoch zu überhastet ab (4.), während bei der SGE Tuta einen Ndicka-Abschluss unglücklich blockte (7.). Kolo Muani traf dann noch einmal das Außennetz (16.), ehe das Match zunehmend abflachte. Während die Roten Bullen immer wieder anliefen, aber keine Lösungen fanden, um ins gegnerische Drittel einzudringen, kamen die Adler mit giftigem Pressing immer wieder zu hohen Ballgewinnen, die dann aber wiederum von der RBL-Defensive sauber verteidigt wurden. Erst kurz vor der Pause hatte Nkunku noch einmal die Führung auf dem Fuß, wurde aber von Tuta geblockt (42.). Das Remis ist damit bislang leistungsgerecht. Schafft RB Leipzig die Titelverteidigung im DFB-Pokal oder macht Eintracht Frankfurt den Sachsen einen Strich durch die Rechnung? Die Entscheidung fällt am Samstagabend in Berlin. "Natürlich ist es für uns und unsere Fans ein wichtiges Spiel. Es gilt, wach und voll da zu sein. Man spielt kein Finale, man gewinnt es. Ich glaube daran, wir haben eine großartige Qualität in der Mannschaft und sind auch als Team stark. Wir ziehen alle an einem Strang", machte Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani unter der Woche klar. Leipzigs Torhüter Janis Blaswich schlug auf der RB-Homepage ähnliche Töne an. "Die Atmosphäre wird herausragend sein und da freue ich mich riesig drauf. Es kommt nur noch auf dieses eine Spiel an, ein großes Finale, mit dem wir die Saison richtig gut abschließen können", so der Vertreter des verletzten Stammkeepers Peter Gulacsi. Alle Infos rund um das Endspiel findet ihr auf unserer Newsseite zum DFB-Pokal.

DFB-Pokalfinale live: Wann und wo spielen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gegeneinander? Austragungsort ist traditionell das Olympiastadion in Berlin. Der Anpfiff der Partie erfolgt am Samstag, 3. Juni 2023, um 20 Uhr.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt live: Wo wird das DFB-Pokalfinale im Free-TV übertragen? Im frei empfangbaren Fernsehen könnt ihr das Duell im ZDF verfolgen. Der TV-Sender überträgt live, die Vorberichterstattung startet um 19:25 Uhr. DFB-Pokal live: Wer zeigt das Finale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Pay-TV? Im Pay-TV überträgt Sky das Endspiel, dort startet die Übertragung bereits um 19 Uhr. Allerdings ist das Angebot kostenpflichtig.

DFB-Pokal, Finale 2023 live: Wer zeigt RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt im Livestream? Einen kostenfreien Livestream findet ihr in der ZDF-Mediathek, abrufbar ist dieser über App und Webbrowser. Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel auch live bei Sky Go. Darüber hinaus könnt ihr das Finale nach Abschluss eines Abos auch bei WOW TV (ehemals Sky Ticket) verfolgen, zudem ist das Einzelspiel als Pay-per-view bei OneFootball zu erwerben.

DFB-Pokalfinale live: Wo gibt es einen Liveticker zur RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt? Einen Liveticker zur Partie findet ihr wie gewohnt bei ran.de, dort halten wir euch auf dem Laufenden.

DFB-Pokal live: Wo finde ich einen Audiostream und Highlights zu RB Leipzig - Eintracht Frankfurt? Ein Audiostream wird euch von der Sportschau zur Verfügung gestellt. Highlights findet Ihr nach dem Spiel auf der Website des ZDF-Sportstudios und bei Sky.