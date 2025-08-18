Essen-Trainer Koschinat joggt zum Pokalspiel

Uwe Koschinat wurde erwischt. Statt gemütlich mit dem Auto zu fahren, schnürte der Trainer von Drittligist Rot-Weiß Essen die Laufschuhe - und legte vor dem Pokalkracher gegen Borussia Dortmund die wenigen Kilometer zum Stadion an der Hafenstraße zu Fuß zurück. Ein Clip im Netz zeigte den 52-Jährige mit Handy in der Hand über die Straße rennen.

"Tatsächlich mache ich das bei Abendspielen immer so, dass ich mich nachmittags nochmal durchbewege und ein bisschen laufen gehe", sagte Koschinat vor dem Anpfiff bei Sky - und nahm die Sache mit Humor: "Heute war ich so knapp 40 Minuten unterwegs, ehrlicherweise in langsamem Tempo. Ich denke, das sieht man mir an."

Beim Joggen könne er gut den Kopf frei bekommen. "Du kannst da nochmal ein paar Dinge durchdenken. Normal kann ich das hier bei Heimspielen in einer gewissen Anonymität machen, das hat dann scheinbar heute nicht so gut funktioniert", so Koschinat.