Favoriten gestürzt: Hertha schaltet Heidenheim aus

Hertha BSC kann nach einem Überraschungserfolg gegen den 1. FC Heidenheim weiter leise vom DFB-Pokalfinale im eigenen Stadion träumen. Der Zweitligist schaltete in der zweiten Runde den favorisierten Europapokal-Teilnehmer mit 2:1 (1:0) aus und zog ins Achtelfinale ein. Die Auslosung der nächsten Runde findet am Sonntag (19.15 Uhr/ARD) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.