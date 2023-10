Am vergangenen Wochenende musste das Drittliga-Spiel zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden nach der ersten Halbzeit abgebrochen werden. Der Platz war aufgrund riesiger Wassermengen in Folge tagelanger Regenfälle unbespielbar.

Bei einer Platzbegehung im Ludwigsparkstadion am Dienstag um 14:00 Uhr wollten sich Vertreter der Stadt als Eigentümer des Stadions, des Klubs sowie Experten des Saarländischen Fußball-Verbandes ursprünglich ein Bild vom Zustand des Rasens machen und dann eine Entscheidung treffen.

Die Entscheidung über eine Absage des Spiels beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken wegen Unbespielbarkeit des Platzes am Mittwoch wird erst am Spieltag fallen, wie ein Sprecher des Klubs gegenüber der "dpa" erklärte.

Der FC Bayern München ist am Mittwochabend im DFB-Pokal zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. Wegen schwieriger Platzverhältnisse wurde die Entscheidung über eine Absage der Zweitrunden-Partie vertagt - auch, weil es einen Hoffnungsschimmer gibt.

Es besteht jedoch Grund zur Hoffnung, da es sowohl in der Nacht auf Dienstag nicht mehr stark geregnet hat und am Mittwoch bisher kein Regen vorhergesagt ist.

"Gemeinsames erklärtes Ziel aller Beteiligten ist es, dass das Spiel am Mittwoch stattfinden kann", teilte die Stadt Saarbrücken, Eigentümerin des Stadions, am Montagnachmittag dem "SID" mit.

Ursprünglich war geplant, dass eine Entscheidung am Dienstag getroffen werden sollte - auch um den TV-Rechteinhabern von "Sky" und "ARD" Planungssicherheit zu gewähren.

Ob sich der Rasen bis Mittwoch erholen kann, ist weiter unklar. Experten sollten nach "kicker"-Angaben bereits am Montag prüfen, ob das Wasser überhaupt noch rechtzeitig ablaufen kann.

Derzeit wird fieberhaft an der Entwässerung des Platzes gearbeitet, unter anderem mit einem eigens dafür angeschafften Rasenbelüftungsgerät. "Aktuell wird am Platz gearbeitet, er wird aerifiziert", erklärte Thomas Blug, der Medienreferent der Stadt Saarbrücken.

FC Bayern München zu Gast: Saarbrücken arbeitet unter Hochtouren an Rasen

FC Bayern München vs. 1. FC Saarbrücken: Austragung in Ausweichstadion wohl vom Tisch

In der Vergangenheit gab es im DFB-Pokal aus unterschiedlichen Gründen immer wieder die Möglichkeit für Klubs, in nahegelegene Stadien auszuweichen. Wie die "Bild" berichtet, sei eine Verlegung nach Homburg oder Kaiserslautern nicht möglich. Die beiden Heimteams spielen jeweils am Dienstagabend.

Nicht erwähnt im Bericht wird allerdings das Stadion von Eintracht Trier. Das Moselstadion könnte zur Verfügung stehen, da die Eintracht am Mittwochnachmittag im Rheinlandpokal bei Trier-Tarforst zu Gast ist. Laut "dpa" ist eine räumliche Verlegung der Begegnung in ein anderes Stadion kurzfristig jedoch nicht möglich.

Sowohl Saarbrücken als auch der FC Bayern dürften jedenfalls großes Interesse daran haben, dass das Duell nicht abgesagt wird.

Das Heimteam hat bereits zwei Nachholspiele im Kalender stehen, bei den Bayern ist die Taktung aufgrund der Dreifachbelastung mit Bundesliga, Pokal und Champions League ohnehin schon sehr eng. Einen passenden Ausweichtermin vor dem Achtelfinale zu finden, wäre entsprechend kompliziert.