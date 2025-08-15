Gewitter und Regen: Bayers Pokalspiel in Aspach unterbrochen

Das DFB-Pokal-Erstrundenspiel zwischen Sonnenhof Großaspach und Bayer Leverkusen ist nach rund 17 Minuten wegen Unwetters unterbrochen worden. Bereits kurz vor Beginn der Partie hatte es zu regnen begonnen, nach dem Anpfiff begann es zudem zu hageln und zu gewittern.

Schiedsrichter Michael Bacher entschied daraufhin, die Teams zurück in die Kabine zu schicken. Weil sich das Wasser auf dem Rasenplatz sammelte, versuchten zahlreiche Helfer, mit Besen Abhilfe zu schaffen. Eine Fortsetzung der Partie wurde für 19.00 Uhr angekündigt.