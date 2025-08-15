Ghrieb trifft doppelt: Magdeburg siegt in Saarbrücken

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg ist mit gnadenloser Effektivität in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken gelang dem Team von Trainer Markus Fiedler ein 3:1 (2:0).

Martijn Kaars (43.) und der in der Vorwoche verpflichtete Rayan Ghrieb (45.+2) brachten die Elbstädter vor der Pause auf die Siegerstraße. Ghriebs zweites Tor (59.) im ausverkauften Ludwigsparkstadion sorgte für die vorzeitige Entscheidung. Tim Civeja (67.) nutzte einen Abwehrfehler von Jean Hugonet nur noch zum 1:3.

Saarbrücken, in den vergangenen Jahren der große Pokalschreck, startete mutig und forderte den Zweitligisten häufig offensiv. Florian Pick (33.) hatte die bis dahin beste Torchance, traf aber nur das Außennetz. Im zweiten Durchgang wurde Calogero Rizzutos Versuch (76.) aus guter Position abgeblockt, der Drittligist erhöhte den Druck, nutzte seinen Chancen aber nicht.