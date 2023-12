Hoeneß erwartet starken BVB: "Gut unterwegs"

Anzeige

Sebastian Hoeneß sieht im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund eine große Herausforderung auf den VfB Stuttgart zukommen. "Sie sind sehr gut unterwegs in allen Wettbewerben", sagte der Trainer der Schwaben mit Blick auf die Partie gegen den BVB am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky): "Es gibt keinen Grund, sie in irgendeiner Form aufgrund des letzten Bundesliga-Spiels zu unterschätzen."

Im November hatte sich Hoeneß' Team überzeugend mit 2:1 gegen die Westfalen durchgesetzt und rangiert als Tabellendritter nach 13 Spieltagen in der Bundesliga überraschend zwei Plätze vor dem kommenden Gegner. "Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen aber auch, wo wir stehen", sagte Hoeneß: "Das gibt uns Selbstvertrauen."

Personell hat der 41-Jährige keine Sorgen. Das Team, das am Wochenende überlegen 2:0 gegen Werder Bremen gewann, könnte erneut auflaufen.